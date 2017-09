Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.09.2017

16

0 18.09.201716

Seit Ende August nennt die Buchhandlung Volkert den Deutschen Buchhandlungspreis 2017 ihr Eigen. Gefeiert wird die Auszeichnung am Freitag, 22. September, ab 15 Uhr im Innenhof mit Jazz-Musik und einer spannenden Lesung.

Bis 18 Uhr sorgt das Tschässkwartett für fröhliche Stimmung unter den feiernden und gratulierenden Freunden der Buchhandlung. Um 18.30 Uhr steht wieder die Literatur im Vordergrund: Eingeladen ist der Amberger Stadtarchivar Jörg Fischer, der sein von Markus Trepesch stimmungsvoll illustriertes Buch "Das verräterische Herz und andere Erzählungen von der Vils" vorstellen wird.Passend zur düster-mystischen Atmosphäre des Kulturstadels im Innenhof lässt Fischer seinen geheimnisvollen Vils-Geist Paul tief in die Amberger Stadtgeschichte abtauchen. Durch ein zutiefst menschliches Missgeschick zu unsichtbarer Ewigkeit verdammt, begleitet Paul die drastischen Veränderungen und Wandlungen seiner Stadt, eingeläutet von der Entdeckung der unterirdischen Erzschätze über die Herrschaft der Ruprechts bis hinein in das finsterste Kapitel der jüngeren deutschen Vergangenheit.Dabei lernt Paul aus nächster Nähe Statthalter und Söldner ebenso kennen wie die historisch belegten Regenten oder den in St. Martin verewigten Büchsenmacher Merz. Eintritt, Getränke und Imbiss sind frei.