25.09.2017

Der Sulzbach-Rosenberger Bienenzuchtverein betreibt seit sieben Jahren das Projekt "Imkern auf Probe". Mit Erfolg: Mehr als 100 Nachwuchsimker haben die Betreuer am Lehrbienenstand bisher ausgebildet - der Spitzenplatz in Bayern.

Natürliche Erlebnisinseln

An Aufgabe erinnert

"Freisprechung" Folgende Probe-Imker wurden in die Selbstständigkeit entlassen: Michael Schanderl, Timo Schmidt, Irene Schneider, Irmgard Neubauer, Barbara Schreiner, Joachim Ernst, Matthias Berschneider, Friedericke Fromm, Tanja Burgrainer, Nina Burgrainer, Konrad Franz, Helmut Ibler, Johann Wirt, Wolfgang Wittmann, Peter Lenz, Petra Deppe, Martina Eisenreich, Dietmar Haar, Maria Jandl, Peter Danninger.

Die Bienenzüchter verabschiedeten unter der Leitung von Vorsitzendem Helmut Heuberger weitere 22 Probe-Imker in die Selbstständigkeit. Kreisvorsitzender Andreas Royer bedankte sich beim Imker-Nachwuchs für das große Engagement und freute sich, dass weitere Imker jetzt mit ihren Bienen in die Fläche gehen, was zusätzlichen Rückenwind für die unverzichtbare Bestäubung im Umkreis bedeute."In einer Zeit wie der unseren, in der die Menschen immer seltener in und mit der Natur leben, werden natürliche Erlebnisinseln in viel gestalteten Hausgärten oder öffentlichen Anlagen, in den Pausenhöfen von Schulen ebenso wie im Umfeld großer Verwaltungsbauten immer dringlicher. Hier findet eine ungeheure, meist aber unbekannte oder auch unsichtbare Schar von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten Unterschlupf und Sicherheit das ganze Jahr über", betonte Ausbildungsleiter Alexander Titz. Mit was sonst könne man Kindern, Jugendlichen oder jung gebliebenen Erwachsenen besser vor Augen führen, dass Natur bei uns, vor unserer Haustür stattfindet, als mit diesem Projekt "Imkern auf Probe".Was sonst könnte besser dabei helfen, wieder tieferes Verständnis für Vorgänge und Zusammenhänge in unserer Umwelt zu gewinnen, als das Betreuen eines Stückchens Natur - eines Bienenvolkes, bemerkte der Bienenfachwart im Vereinsheim Vogelheim an der Edelsfelder Straße. Der Projektleiter des "Imkern auf Probe" beim Bienenzuchtverein Sulzbach-Rosenberg machte die zukünftigen Imker auch auf ihre Aufgaben aufmerksam. Vor allem betonte er die Wichtigkeit des Miteinanders. Hier seien die Schwerpunkte das gemeinsame Lernen und Lösen von Problemen sowie Ehrlichkeit.Zum Schluss überreichten Bürgermeister Michael Göth, Vorsitzender Helmut Heuberger und Bienenfachwart Alexander Titz den Probe-Imkern ihre Urkunden für die nun einsetzende Selbstständigkeit.