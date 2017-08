Bürgern der Herzogstadt bleibt nur das Herumbummeln per Bus

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.08.2017

Zum Schienenersatzverkehr während Sperrung der Bahnstrecke zwischen Hersbruck und Amberg:

Es sind Wahlen, und bei Wahlen versuchen Politiker aller Couleur, den in der Vergangenheit aufgetretenen Pfusch unter den Teppich zu kehren. Amberg-Sulzbach leidet unter Bahn- Pfusch. Fahren die Züge, wartet man Richtung Nürnberg lt. Plan schon eine geraume Zeit auf den RE aus Weiden, der zu oft dann auch noch Verspätung hat: Der Zug muss unbedingt bis Neustadt fahren, überall halten und bei Gegenverkehr auf der eingleisigen Strecke warten.Nichts gegen Bauarbeiten, Streckensperrungen und Schienenersatzbusverkehr. Da die Expressbusse Amberg - Hersbruck nicht in Sulzbach halten, bleibt den Bürgern der Herzogstadt nur das Herumbummeln per Bus über Neukirchen, Etzelwang und Hartmannshof. Die Fahrpläne waren seit Monaten bekannt, und dass die Stadt irgendwie handelte, ist nicht ersichtlich.Der Fehler der Stadt ist, dass man das, was von oben (von der bayerischen Eisenbahngesellschaft) kommt, duckmäuserhaft hinnimmt, statt den Pfusch zu hinterfragen. Will man nicht oder kann man es nicht? Wie viel Steuergeld wird für das Personal verschwendet, das sich kümmern sollte? So groß ist der Umweg der Expressbusse (Amberg - Hersbruck) über Sulzbach nicht, und zur Not hätten sie auch in Kauerhof halten können.Neulich saß ich in einem von drei Bummelbussen, die auch nur zu je einem Drittel besetzt waren: Ist es nicht möglich, wenigstens in Stoßzeiten, wenigstens einen Bus von Hersbruck über Hartmannshof (S-Bahn) direkt nach Sulzbach fahren zu lassen?Der Fehler der Stadt ist eine laufende Angelegenheit, die in den Bereich des Bürgermeisters fällt. Bei mir sind die MdL Strobl und Spindler aus anderen Bereichen bekannt dafür, dass sie sich zu bequem sind, der Staatsregierung auch nur kritische Fragen zu stellen. Vom auf das andere Problem angesprochenen SPD-Bürgermeister war seitdem nichts mehr zu hören. Ist auch er saturiert und meint auch er, sich um den weit verbreiteten ÖPNV-Pfusch nicht mehr kümmern zu müssen?Die CSU ist auch nicht besser. Man meint, dass der Lkw-Verkehr von den überfüllten Autobahnen so ganz allein selbst dann auf die Schiene kommt, wenn man die Weichen und Signale (wie z. B. auf unserer Strecke) herausbaut.Markus Krammer, Sulzbach-Rosenberg___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.