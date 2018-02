Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

04.02.2018

Als die erwartete Zugnummer erwies sich am Sonntag der Lichtmess-Markt. Ging es am Vormittag noch etwas verhaltener zur Sache, so strömten ab der Mittagszeit wahre Besucherscharen in die Innenstadt, um sich das vielfältige Angebot der Fieranten einmal genauer anzusehen. Der Bogen der Offerten spannte sich von Korbwaren, Haushaltsartikeln, Bekleidung oder Reinigungsmitteln über Werkzeuge, Kunst- und Deko-Artikel bis hin zu robusten Pflanzen. Auch das leibliche Wohl kam an den verschiedenen Ständen nicht zu kurz. Willkommenes Lockmittel waren zudem bei winterlichen Bedingungen die verkaufsoffenen Geschäfte, die mit vielen Sonderangebote aufwarteten.