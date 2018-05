Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.05.2018

14

0 22.05.201814

Bunte Abende der Realschule bringen 2222 Euro

Da kam einiges zusammen: Bei den Bunten Abenden an der Walter-Höllerer-Realschule mit Hundert Zuschauern wurde am Ausgang um Spenden gebeten. Diesmal entschloss sich die Schule, die gesamte Summe an die Aktion "Spenden für Basti" zu überweisen. "2222 Euro gehen an den herzkranken Bastian Leypold!", freuten sich Schulleiter Wolfgang Pfeifer Obwohl die Summe von 500 000 Euro erreicht sei, werden weitere Gelder für noch nicht absehbare Folgekosten verwendet, so die Homepage www.spenden-für-basti.de.