Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.10.2017

15 Schüler der Oberstufe am Sonderpädagogischen Förderzentrum erklärten sich bereit, die verantwortungsvolle Aufgabe eines Buslotsen zu übernehmen. Hauptkommissar Uwe Aulinger von der Polizei Sulzbach-Rosenberg klärte sie über Sicherheitsfragen im Schulbusverkehr auf.

Wie verhält man sich an der Haltestelle richtig? Warum sollten möglichst alle Kinder während der Fahrt sitzen? Warum stören laute Geräusche den Busfahrer? Wie verhält man sich bei einem Schulwegunfall? Darüber wissen die neuen Buslotsen nun Bescheid. Bei einem Praxistest, den das Busunternehmen Bruckner ermöglichte, erfuhren sie am eigenen Leib, wie wichtig das Sitzen und Festhalten im Bus ist. Erkennbar sind die Buslotsen durch ihre gelbe Warnkleidung. Außerdem besitzt jeder von ihnen einen Ausweis.Gleich im Anschluss folgte die Busschulung für die Kleinsten des Förderzentrums, die Schüler der Klassen 1, 1A und 2. Verkehrserzieher Aulinger beantwortete ihre Fragen wie: "Warum muss ich mich beim Einsteigen anstellen? Wohin kommt die Schultasche im Bus? Wieso muss ich auch beim Aussteigen aufpassen?" Dabei hörten die Kinder nicht nur interessiert zu. Für den Praxistest drehte der Busfahrer der Firma Bruckner mit ihnen und ihren Lehrkräften eine Runde im Krötenseegebiet.Beim Aussteigen schärfte Uwe Aulinger den Kindern ein, wie wichtig es ist, sich auch dabei genau umzuschauen: "Es könnte gerade in dem Moment ein Radfahrer direkt am Bus vorbeifahren, und das wäre sehr gefährlich."