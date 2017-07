Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Beim Besuch des Annabergfests kann auch in diesem Jahr das Auto daheim in der Garage bleiben. Zwei Bergfest-Busse steuern wieder den höchsten befahrbaren Punkt am Annaberg an, der wesentlich näher an Kirche und Festgeschehen liegt als alle öffentlichen Parkplätze.

Linie A: Henneberg, Meierfeldstraße, Rohrwerk, Lohe, Frommstraße, Bischof-Heckel-Straße, Südstraße, Altenheim, Kaufland/Siedlerweg, Hofgartenstraße, Obere Gartenstraße, Arbeitsamt, Glückaufstraße, Ecke Am Feuerhof, Zum Sportpark/B 14 und Annabergweg.Linie B: Henneberg, Meierfeldstraße, Sparkasse Rosenberg, Dultplatz, Kindergarten St. Anna, Bahnhof, Post, Gymnasium, Am Spittlberg, Lerchenfeldstraße, Erlheimer Weg, Alte Straße und Annabergweg.Die Linie A fährt Montag bis Freitag erstmals um 16.34 Uhr ab Rohrwerk; Samstag und Sonntag bereits ab 15.34 Uhr. Linie B beginnt Montag bis Freitag um 16.41 Uhr an der Sparkasse Rosenberg, Samstag und Sonntag bereits 15.41 Uhr. Die Busse verkehren im Halbstundentakt; an den Haltestellen Glückaufstraße, Am Feuerhof und Sportpark/B14 (Linie A) nur stündlich. Letztmalige Rückfahrt vom Annaberg ist um 22.30 Uhr (Linie A) bzw. 22.35 Uhr (Linie B).Zu den Gottesdiensten am Sonntagvormittag werden zusätzlich Busse eingesetzt, die von den genannten Linien abweichen. Alle Einzelheiten enthält der "Festflitzer". Die Broschüre gibt es kostenlos bei Omnibus Bruckner in der Neustadt und im Kundenbüro der Verkehrsgemeinschaft Amberg-Sulzbach in Amberg.Die Fahrpreise: Einzelfahrten 1,10 Euro (Kinder 6 bis 14 Jahre) oder 1,90 Euro (Erwachsene); Sechserkarten 10 Euro bzw. für Senioren ab 65 Jahren 6,80 Euro; Zehnerkarten 14,30 Euro; Familientageskarten 4,80 Euro. Fahrscheine der VAS und des VGN gelten in den Bergfestbussen nicht. Schwerbeschädigtenausweise mit gültiger Wertmarke werden anerkannt.