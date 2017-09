Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.09.2017

5

0 14.09.2017

Seit 50 Jahren gehören das Caritas-Haus St. Barbara und seine Kirche zum Gemeinwesen in Sulzbach-Rosenberg. Das erste Altenheim der Stadt und des Landkreises feiert an diesem Wochenende seinen runden Geburtstag.

Programm Samstag, 16. September



10 Uhr: Festgottesdienst in der Kirche St. Barbara mit Weihbischof Reinhard Pappenbeger



14.30 Uhr: Gartenfest für die Bewohner und ihre Angehörigen im Festzelt und im Sinnesgarten



Sonntag, 17. September



13 bis 18 Uhr: Tag der offenen Tür:



Hausführungen



Vorträge über die Reform der Pflegeversicherung



Ausstellung von Hilfsmitteln durch ein Sanitätshaus



Altersimulatios-Anzug für die Selbsterfahrung



Blutzucker und Blutdruckmessung kostenlos



Kaffee und Kuchen, herbstlicher Imbiss mit Federweißem



Eisstand für die Kinder



Kinderschminken. (rtw)

Heute sieht sich das Caritas-Haus St. Barbara als einer der größten Dienstleister in der stationären Seniorenhilfe und eine segensreiche Einrichtung für das Quartier, die Stadt und den Raum Sulzbach-Rosenberg. In einer Pressemitteilung hält es Rückschau auf die Entwicklung in den vergangenen fünf Jahrzehnten.Zu Beginn der 1960er-Jahre florierte die Wirtschaft. Viele Einwohner Sulzbach-Rosenbergs waren Flüchtlinge, die hier ein neues Zuhause gefunden hatten. Immer mehr von ihnen kamen allmählich in ein Alter, in dem sie auf eine Unterkunft in einem Heim angewiesen waren.Ein Altenheim zu bauen erschien dringend notwendig. Die Kommune sah sich angesichts anderer Aufgaben dazu aber nicht in der Lage. Der damalige Sulzbacher Dekan Johann Fenk bemühte sich zusammen mit dem Diözesan-Caritasverband um eine Lösung.Die Pfarreien des damaligen Landkreises Sulzbach-Rosenberg gründeten den Kreis-Caritasverband Sulzbach-Rosenberg. Er übernahm schließlich die Trägerschaft für den Bau. Als Hausleitung und zur Betreuung der Bewohner zogen die Mallersdorfer Schwestern ein. Im Lauf der Jahre hielten dann Generalsanierungen, Erweiterungen, der Neubautrakt mit seinen markanten Balkonen und zuletzt der neue Sinnesgarten das Haus St. Barbara auf einem modernen Stand."Über 100 Mitarbeiter in den Bereichen Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft, Küche, Technik und Verwaltung sorgen dafür, dass St. Barbara damals wie heute ein Haus ist, in dem man mit Wärme betreut und mit Herz versorgt leben kann", heißt es in der Pressemitteilung.