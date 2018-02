Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Mit Goa fing alles an." Warum beschäftigte sich der Nato-Rat mit diesem kleinen Flecken im indischen Subkontinent? Mit dieser Frage begann, so die Pressemitteilung des Kartellverbandes Katholischer Deutscher Studentenvereine (KV), für den Herzogstädter Dr. Moritz Pöllath eine intensive Forschung. Seine Arbeit fügte er in einer Dissertation unter dem Titel "Eine Rolle für die Nato out-of-area? Das Bündnis in der Phase der Dekolonisierung 1949-1961" zusammen.

Am 13. Januar erhielt Moritz Pöllath für seine Dissertation den mit 4000 Euro dotierten Carl-Sonnenschein-Preis des Kartellverbandes. "Der KV ist stolz auf hervorragende Nachwuchswissenschaftler in seinen Reihen. Dieser Preis ist eine Förderung, die das landläufige Bild von Studentenkorporationen in der Bevölkerung widerlegt, und verstärkt den Blick auf unser Prinzip Wissenschaft.", bekräftigte laut Mitteilung KV-Ratsvorsitzender Karl Kautzsch während der Preisverleihung.Neben der wissenschaftlichen Leistung müssen Bewerber auch ihre Pflichten gegenüber dem KV erfüllt haben. Hier bestehe ebenfalls kein Zweifel - Moritz Pöllath, der zur Studentenverbindung Winfridia Münster gehört, habe vielfältig Verantwortung übernommen. Er engagierte sich im Kölner Ortskartell und kümmerte sich in seinem Examenssemester 2008 noch als Hauswart um das Winfridenhaus und den Garten. "Sein langjähriges Engagement in der Aktivitas und seine Arbeit für die Winfridia sowie den Kartellverband verdienen höchste Anerkennung.", fasste Philistersenior Bernd-Wolfram Vierkotten diese Leistung zusammen. Der Preis wurde bei den KV-Tagen in Fulda verliehen.