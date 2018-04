Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.04.2018

Seit 2008 gibt es zum Beispiel in der Walter-Höllerer-Realschule in Sulzbach-Rosenberg das offene Ganztagsangebot. In Kooperation mit der Schulleitung übernimmt die Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (GFI) die Betreuung.Wenn die Schüler um 13 Uhr kommen, erwartet sie das gemeinsame Mittagessen. Das kommt aus dem nahe gelegenen Altenheim Pro Curand angeliefert und ist auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Schüler abgestimmt. Nach einer kurzen Ruhepause beginnt um 14 Uhr die einstündige Lernzeit. Dabei erledigen die Mädchen und Buben in ruhiger Atmosphäre ihre jeweiligen Hausaufgaben, deren Vollständigkeit von der Betreuungskraft kontrolliert wird. Anschließend gibt es noch eine Stunde betreute Freizeit.Die Teilnahme an der offenen Ganztagsbetreuung von Montag bis Donnerstag ist für die Schüler kostenlos. Lediglich das Essen muss bezahlt werden und schlägt mit etwa 50 Euro pro Monat zu Buche. Je nach Stundenplan oder außerschulischen Aktivitäten können auch nur zwei oder drei Tage gebucht werden, die Kosten für das Mittagessen reduzieren sich anteilig. Ab Anfang Mai nimmt die Schule Anmeldungen für das neue Schuljahr entgegen.GFI bietet geeigneten Mitarbeitern aus der Mittagsbetreuung die Möglichkeit der Weiterbildung. So hat sich Christine Mehlhorn , die seit 2014 in diesem Bereich tätig ist, berufsbegleitend im vergangenen halben Jahr zur Gruppenleiterin ausbilden lassen. Die Inhalte ihrer Ausbildung umfassten Koordinierung und Kommunikation, Konfliktmanagement sowie Pädagogik. Jetzt darf sie sich Koordinatorin in offenen Ganztagsangeboten nennen. Schulleiter Wolfgang Pfeifer und Beata Schmidt (GFI) gratulierten ihr dazu.Die Möglichkeit der Weiterbildung gibt es auch heuer wieder. Der Kurs beginnt am Freitag, 15. Juni, und umfasst 120 Stunden, davon 80 Stunden in Präsenz und 40 Stunden Heimstudium. Auskünfte erteilt Beata Schmidt, 09621/77 43 18.