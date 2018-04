Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.04.2018

Der kleine Bub bekommt vor lauter Begeisterung den Mund fast nicht mehr zu. Mit großen Augen verfolgt er, was da unterm Zeltdach von Circus Artur Kaiser vor sich geht. Eine am Trapez fliegende Frau hat er noch nie gesehen.

Vorstellungen Bis auf Dienstag und Mittwoch (diese sind spielfrei) gibt es täglich um 16 Uhr Vorstellungen. Am großen Familientag (Donnerstag, 12. April) zahlen auch Erwachsene Kinderpreise, und freitags gilt auf allen Plätzen ein Einheitspreis von 10 Euro (außer Loge). Am Sonntag, 15. April, zahlen Kinder 5 Euro auf allen Plätzen. An diesem Tag heißt es dann ausnahmsweise um 14 Uhr zum letzten Mal "Manege frei" für Circus Artur Kaiser in Rosenberg. Karten gibt es an der Zirkuskasse oder unter der Ticket-Hotline 0152/36 27 49 41. (tat)