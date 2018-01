Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.01.2018

Gehört davon haben die meisten. Worum es aber eigentlich geht bei der Additiven Fertigung, ist vielen nicht ganz klar. Eine Gruppe von Mitgliedern des Arbeitskreises Außen- und Sicherheitspolitik (ASP) der CSU weiß dagegen Bescheid. Sie durften 3D-Druckern bei der Arbeit zuschauen.

Die Busfahrt führte rund 50 Frauen und Männer aus dem ASP-Kreisverband Amberg-Sulzbach nach Lupburg in der Nähe von Velburg. Dort wurde 1995 die FIT AG gegründet, die heute mit 350 Mitarbeitern Technologieführer im Bereich der Additiven Fertigung ist. Schon die Fassade und die Einrichtung des Büro-Hochhauses weisen auf die Designsparte des Unternehmens hin. Auch das Rednerpult, an dem FIT-Führungskraft Thomas Gradl die Gruppe um den ASP-Kreis- und Bezirksvorsitzenden Andreas Otterbein begrüßte, wurde im 3D-Druck hergestellt.Die Additive Fertigung, erklärte Gradl den Besuchern, bezeichne einen Prozess, bei dem auf der Basis von digitalen 3D-Konstruktionsdaten ein Bauteil schichtweise aufgebaut wird, "vergleichbar einem Konstrukt aus Legobausteinen". Dieser 3D-Druck unterscheide sich deutlich von herkömmlichen Fertigungsmethoden, biete neue, kostengünstigere Lösungen und ermögliche Strukturen, die gleichzeitig extrem leicht und stabil sein können. Die FIT-Gruppe erzeugt in ihren Produktionsstätten in Deutschland, Rumänien, Japan und den USA Modelle, Prototypen und Endprodukte insbesondere für die Automobilindustrie, die Luftfahrt- und Medizintechnik und den Maschinenbau.Im Show-Room des Bürohochhauses zeigte sich den Besuchern die ganze Vielfalt der Produkte des Unternehmens. Große Teile wie Autofelgen oder Zylinderköpfe, Designartikel wie hochhackige Schuhe oder filigrane Engel, künstliche Knie- und Hüftgelenke und Kunst in Form von großformatigen Bildern: Es gibt wohl kaum einen Bereich, für den die Additive Fertigung nicht in Frage kommt.Beim Rundgang durch eine Produktionsstätte schließlich durfte den 3D-Druckern bei der Arbeit zugeschaut werden. In der FIT AG werden Bauteile aus Metall und Kunststoff hergestellt. In mehreren Schichten wird der Pulverwerkstoff auf eine Bauplattform aufgetragen, von einem Laserstrahl an den vorgegebenen Stellen geschmolzen und jeweils mit der darunter liegenden Schicht wieder verbunden.Die werkzeuglose Herstellung ohne Lärm und Schmutz, das leise Summen der Maschinen, der tanzende Laserstrahl hinter den Glasfenstern der Drucker, der ganze neuartige Herstellungsprozess machte großen Eindruck auf die ASPler aus Amberg-Sulzbach. Sie haben viel gelernt und wissen jetzt besser Bescheid, wenn wieder einmal geredet wird von der Additiven Fertigung.