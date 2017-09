Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.09.2017

Nicht nur die Sportstunden der Sparte Turnen im SV Loderhof/Sulzbach verzeichnen einen guten Zuspruch. Auch ihre Ausflugsfahrten kommen an. Zur herbstlichen Drei-Tage-Fahrt rollte ein voller Bus in Richtung Brünn, der zweitgrößten Stadt in Tschechien. Diakonin Irene Elsner gab der Gruppe am SVL-Sportgelände den Reisesegen mit.

Untergebracht im Best-Western-Hotel direkt im Zentrum von Brünn, genossen die Frauen am ersten Abend ein Weinfest im Freien. Nach einer Stadtrundfahrt steuerten sie am Samstag den Mährischen Karst an. Dort wurde die Macocha-Schlucht besichtigt und bei einer unterirdischen Bootsfahrt das Innenleben der Punkva-Tropfsteinhöhle bestaunt. Nach einer kurzen Erholungspause im Hotel ließ manche Dame den Tag wieder in der Altstadt beim Weinfest ausklingen.Am Sonntag stand ein Ausflug nach Südmähren auf dem Programm. Dort wurde das wohl schönste Schloss Tschechiens, Lednice, die ehemalige Sommerresidenz der Liechtensteiner, mit dem Ehrenhof des Eisgruber Schlosses und dem "Garten Europas" besichtigt.Am Mittwoch, 25. Oktober, treffen sich die Teilnehmerinnen um 19 Uhr im SVL-Sportheim, um Bilder anzusehen und die Fahrt noch einmal Revue passieren zu lassen.