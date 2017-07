"Dankbar zurück, mutig voraus und gläubig hinauf" als Blickrichtungen für das Eheleben

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.07.2017

21.07.2017

Manche feiern heuer ihre Silberhochzeit, andere sind schon 40, 50 oder sogar 65 Jahre verheiratet: Die Pfarrei Herz Jesu Rosenberg hatte ihre Ehejubilare zu einem Gottesdienst eingeladen. Pfarrer Saju Thomas freute sich über 18 Paare, die ihr Eheversprechen erneuerten. In seiner Predigt deutete er den Gedanken eines prominenten Politikers für die Jubelpaare: "Dankbar zurück, mutig voraus und gläubig hinauf". Mit diesen drei Blickrichtungen auf das Eheleben zu schauen, erfülle mit großer Zufriedenheit: "Vieles konnte gemeinsam gemeistert werden, vor der Zukunft braucht keinem bang werden, und der Glaube an Gott, der den Ehebund gesegnet hat, gibt immer Hoffnung und Zuversicht." In dieser Freude wurde gemeinsam Eucharistie gefeiert. Für die festliche musikalische Gestaltung sorgte Michael Haberberger an der Orgel und seine Tochter Anna-Maria mit Gesang. Das Fest klang beim Pfarrcafé auf dem Hof aus. Bild: mtm