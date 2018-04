Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Das Thema der "Homo-Ehe" war schon 2017 im Bundestag umstritten. Auch die evangelische Kirche in Bayern hat sich den Umgang damit nicht leicht gemacht. Ihren Beschluss jedoch findet Dekan Karlhermann Schötz gut und weise.

Der Bundestag hat vor einem knappen Jahr ein Gesetz beschlossen, das die "Homo-Ehe" derjenigen von Heterosexuellen gleichstellt. Bei der evangelischen Kirche in Bayern einigte sich jetzt die Landessynode - als Kirchenparlament das oberste Entscheidungsgremium - darauf, dass gleichgeschlechtliche Paare öffentlich in Gottesdiensten gesegnet werden dürfen. Allerdings beinhaltet der unter den Delegierten umstrittene Kompromiss eine sogenannte "Gewissensfreiheit", die es jedem Pfarrer freistellt, die Segnung nach eigener Entscheidung durchzuführen. Dekan Karlhermann Schötz erklärt im Interview, wie er den Beschluss im Dekanat Sulzbach-Rosenberg umsetzen möchte.Karlhermann Schötz: Ich war als Dekan für den Kirchenkreis Regensburg auf der Synode, jedoch nicht Mitglied der Arbeitsgruppe, die den Vorschlag zur Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren ausarbeitete. Obwohl es inhaltlich natürlich kontroverse Positionen gab, war die Synode insgesamt geprägt von einer ruhigen, sachlichen Diskussion.Also zunächst mal müssen die Begrifflichkeiten geklärt werden. Der Begriff "Homo-Ehe" wird nur von den Medien plakativ benutzt, während der Synode war jedoch ausschließlich von "gleichgeschlechtlichen Paaren" die Rede. Zudem muss zwischen Trauung und Segnung unterschieden werden. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist auch zukünftig keine Trauung vorgesehen. Damit wird die besondere Stellung der Ehe unterstrichen. Denn für die meisten Gläubigen bezieht sich das Eheverständnis nach wie vor auf eine Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Persönlich halte ich die Entscheidung der Synode jedoch für einen guten und weisen Beschluss.Weil er ein Dach bildet, unter dem sich beide Seiten wiederfinden können. Es gibt für mich keine Verlierer. Sieger sind vor allem die, die von der klugen Lösung profitieren. Die entscheidende Diskussion hat am Mittwochabend stattgefunden. Natürlich gab es dabei unterschiedliche und kontroverse Positionen. Doch die Debatte war für mich ein Lichtblick christlicher Diskussionskultur, weil sie immer sachlich blieb. Am Ende gab es einen Kompromiss, der für beide Seiten schmerzlich war, mit dem wir jedoch leben können und den wir aushalten müssen.Nein. Eine Empfehlung wird es nicht geben. Jeder Pfarrer ist nur an sein eigenes Gewissen und die Heilige Schrift gebunden und darf frei entscheiden. So werde das auch ich handhaben. Übrigens ist der Beschluss gar nicht so revolutionär, wie momentan in der Öffentlichkeit dargestellt. Schon in der Fürther Erklärung von 1993 hat sich die Landessynode klar gegen die Diskriminierung von Homosexuellen ausgesprochen. Die Segnung von Gleichgeschlechtlichen im seelsorgerischen Rahmen war schon bisher möglich. Nur eben nicht offiziell im Gottesdienst. Das ist neu.Also davon ist mir nichts bekannt, mir liegen keine Anfragen oder Meldungen vor. Ich bin auch kein Freund des Zeitgeistes. Nur weil das Thema gerade öffentlich breitgetreten wird, muss man es trotzdem einzuordnen wissen. Die Zahlen sind hier sehr gering, es gibt letztlich nur wenige Personen, die das betrifft. Und hier greift dann eben die erwähnte Entscheidungsfreiheit der Pfarrer.