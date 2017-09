Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

28.09.2017

279

0 28.09.2017279

Viel Neues hatte Kreisbrandrat Fredi Weiß bei der jüngsten Dienstversammlung zu berichten. Unter anderem soll die Zusammenarbeit mit dem BRK noch enger werden. Es gab aber auch Grund zur Klage: Gleich zweimal erstatteten die Einsatzkräfte Anzeige gegen renitente Autofahrer. Sie hatten sich den Anweisungen der Feuerwehr widersetzt.

Zusammenarbeit mit BRK

Ehrung für Hasenstab

Kreisbrandmeister Jürgen Schloß berichtete über einen Vorfall bei einem. Dabei waren zwei junge Feuerwehrmänner mit der Umleitung des Verkehrs beauftragt worden. Doch ein Fahrer missachtete die Anweisung und beschimpfte sogar noch die beiden. Um nicht von dem Autofahrer umgefahren zu werden, musste der Feuerwehrmann zur Seite treten. Schloß sagte, dass der Mann dadurch die beiden Einsatzkräfte auch noch gefährdete. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und Nötigung aufgenommen.Kreisbrandrat Fredi Weiß berichtete von einem ähnlichen Fall, der sich beim Freundschaftsmarathon zugetragen hatte: Bei der Verkehrsabsicherung missachtete ebenfalls ein Verkehrsteilnehmer gleich zweimal die Absperrungen der Feuerwehr. Auch dieser Fall werde zur Anzeige gebracht, sagte Weiß.Weiß berichtete außerdem über Neuerungen bei den acht Fachbereichen der Kreisbrandinspektion: "Bei allen wird in Zukunft noch weiter ausgebaut", versprach er. Der Fachbereich Technische Hilfeleistung biete in Kürze ein Ausbildungsmodul mit dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK). "Hier soll die Zusammenarbeit bei Verkehrsunfällen geschult werden." Auch Trainingsangebote zum sicheren Fahren sollen künftig im Landkreis angeboten werden, sagte Weiß. "Auch den Fahrsimulator für Fahrten mit Sondersignal wird es im Landkreis wieder geben."Außerdem berichtete Weiß über die Förderungen von Jugendschutzanzügen und Rettungssätzen. Einige Neuerungen gebe es auch im Erholungsheim der Feuerwehr in Bayerisch Gmain. "Dort wurde kräftig saniert und umgebaut."Im Anschluss an die Dienstversammlung fand eine Ehrung statt: Lothar Hasenstab, Kommandant der Feuerwehr Vilseck, wurde mit dem Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbands in Silber ausgezeichnet.