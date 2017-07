Der letzte Schultag, die Polizei und die Müllhalde

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.07.2017

Zu feiernden Jugendlichen und ihren Hinterlassenschaften im Stadtpark:

Kürzlich jährte sich wieder einmal der offizielle Schulschluss. So gegen 14.30 Uhr führte mich mein Weg durch den Stadtpark. Dort wurde im Bereich des Pavillons bereits kräftig gefeiert. Die illustre Runde bestand aus ca. 20 - meiner Schätzung nach 15- bis 17-jährigen - Jugendlichen, Bierkästen, Musik und was sonst noch so dazugehört. Auf dem Rückweg um ca. 18.30 Uhr bot sich noch das gleiche Bild, nur der Haufen Müll verstreut um den Pavillon war inzwischen angewachsen. Die ganze Gaudi ging bis in die Morgenstunden.Ein Anruf bei der Polizei förderte Folgendes zutage: Man habe keine Zeit, keine Kapazitäten frei, es brennt an allen Ecken und Enden etc. pp. Eine weitere Anmerkung aus dem Revier: "So feiert man halt heutzutage ....". So ein Statement nährt den Verdacht, man habe bereits kapituliert und sieht sich nicht mehr in der Lage, dem Treiben Einhalt zu gebieten. Zu sagen, es geschähe nie etwas, entspräche aber auch wieder nicht der Wahrheit. Es wurde schon ab und an, etwa nachmittags, beobachtet, wie ein Polizeiwagen durch den Stadtpark fuhr.Am Samstagmorgen besah ich mir dann den Ort der Feierlichkeiten. Leider kam ich etwas zu spät, denn der Trupp von der Pfandflaschenbrigade war bereits vor mir dagewesen. Die hatten offensichtlich das große Geschäft gewittert und alles abtransportiert, was sich versilbern ließ. Es sah trotzdem immer noch aus wie auf einer Müllhalde. Plastik- und Wodkaflaschen, Verpackungsmüll aller Art, Glasscherben ... Am Rande dieser zivilisatorischen Hinterlassenschaften saßen dann, um das Idyll zu komplementieren, die beiden Schwaneneltern mit ihren vier Jungen. Ob sie sich in ihrem Habitat wohlgefühlt haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Das Fazit:1) Woher bekommen unter 18-Jährige hochprozentige Spirituosen?2) Was soll die Lachnummer mit den Schildern im Stadtpark, auf welchen steht das es z.B. verboten sei, im Stadtpark Alkohol zu trinken, wenn sich eh keiner was drum sch.... (schert natürlich)?3) Werte wie Anstand und gemäßigtes Benehmen werden heute scheinbar in der Schule und zu Hause nicht mehr vermittelt. Wir sind ja alle so tolerant und bunt.4) Ich hoffe, nicht in die Situation zu gelangen, die Herren mit den BMWs wirklich einmal zu brauchen.Ach ja, an besagtem Morgen traf ich noch eine Frau, die auch in der Nähe wohnt. Diese meinte: "Die Polizei ruf ich schon lange nicht mehr an, da passiert eh nichts."Robert Gehr, Sulzbach-Rosenberg