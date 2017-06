Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.06.2017

08.06.2017

Zahlreiche Kirchengemeinden im evangelischen Dekanat Sulzbach-Rosenberg beteiligten sich in der vergangenen Woche an einer Sammlung für die Deutsche Kleiderstiftung. Sie zog jetzt in einer Pressemitteilung Bilanz: "Mehr als 19 Tonnen Textilien und Schuhe kamen zusammen. Aus dem Erlös werden Menschen in besonderen Notlagen unterstützt."

"Wir danken allen Helferinnen und Helfern in den Kirchengemeinden und insbesondere natürlich den Spendern", wird darin der Geschäftsführende Vorstand der Kleiderstiftung, Ulrich Müller, zitiert. Die Organisation setze sich für eine sinnvolle und sozialverträgliche Verwendung des Sammelguts ein. Aus diesem Grund habe sich die Deutsche Kleiderstiftung auch dem Dachverband FairWertung angeschlossen. Ein Teil der Spenden komme Kleiderkammern und Sozialkaufhäusern in Deutschland zugute. Außerdem würden zahlreiche Hilfstransporte nach Osteuropa durchgeführt.Wer die Kleidersammelaktion verpasst hat, könne die gemeinnützige Arbeit dennoch unterstützen. Seit kurzem biete die Stiftung die Möglichkeit, im Internet kostenlose Versandaufkleber herunterzuladen und damit Pakete mit Kleiderspenden und Schuhen direkt an die Hilfsorganisation zu senden.___Weitere Informationen: