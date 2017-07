Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.07.2017

"Was wir seit Januar 2017 haben, ist Pflegeversicherung 2.0!", stellt Günther Koller, Geschäftsführer der ökumenischen Sozialstation Sulzbach-Rosenberg, fest. Und ist sicher: "Da blickt kein Laie mehr durch."

Das Pflegestärkungsgesetz von 2017 lieferte dem Diakonieverein Sulzbach den Anlass, sich auf seiner Jahreshauptversammlung in der ökumenischen Sozialstation mit der Fachstelle für pflegende Angehörige zu befassen. Zunächst gab jedoch die Vorsitzende Irene Elsner ihren Bericht ab, in dem sie die gute Auslastung der beiden vom Verein getragenen Seniorenheime hervorhob. Eine wichtige Rolle wies sie der ökumenischen Sozialstation zu, zu deren Trägern der Diakonieverein gehört.Kassier Andreas Weber, der an der Sitzung nicht teilnehmen konnte, meldete in seinem schriftlichen Bericht eine, trotz sinkender Mitgliederzahl, gute finanzielle Situation. Heuer könnten zum letzten Mal Zinseinnahmen aus alten Anlagen verbucht werden, vermerkte er.Günther Koller berichtete über die Tätigkeit der Sozialstation, die mit 62 Mitarbeitern und 26 Dienstfahrzeugen 542 Patienten zu Hause pflegt. Außerdem wird "Essen auf Rädern" ausgegeben - heuer sind es voraussichtlich deutlich über 25 000 Portionen mit ständig steigender Tendenz.Pflegefachkraft Alexandra Pirner erläuterte die Tätigkeit der Fachstelle für pflegende Angehörige. Hier können sich Betroffene über die Möglichkeiten häuslicher und stationärer Pflege, Hilfsangebote verschiedener Organisationen und das Pflegegeld informieren.Großen Wert legt Pirner darauf, dass dieses Angebot allen Betroffenen offen steht, nicht nur "Kunden" der Sozialstation. Für diesen segensreichen Dienst übergab der Diakonieverein eine Spende von 1000 Euro.