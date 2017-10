Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

01.10.2017

01.10.2017

"Lesen, was geht", das war das Motto des Sommer-Leseclubs der Stadtbibliothek. Luise Eckert, Leiterin der Bücherei, hatte 420 druckfrische Bücher für den Leseclub besorgt und mit der Auswahl offensichtlich genau den Geschmack der jungen Leseratten getroffen.

100 Kinder, davon 35 Jungen, hatten bei der Aktion mitgemacht. Sie haben insgesamt 917 Mal ein Buch ausgeliehen und 540 Bewertungskarten ausgefüllt. "Dank euch war der Sommerferien-Leseclub wieder ein Erfolg", sagte Eckert zu den Kindern, "Respekt, dass ihr so eifrig mitgemacht habt!" Bürgermeister Michael Göth erklärte, dass der Leseclub "eine gewisse Begeisterung für das gedruckte Buch, fürs Lesen und die Bibliothek" wecken wolle. So sei dieser Ferienspaß ein Beitrag zur Leseförderung. 70 Kinder hatten in den sechs Ferienwochen mindestens drei Bücher gelesen. Ihnen überreichten Göth und Eckert jeweils eine Urkunde und gratulierte. Die eifrigsten waren Anna Grädler mit 27, Katja Lehnerer mit 28 und Felix Kaufmann mit unglaublichen 33 Büchern.Die Jongleure Jonas Fertsch und Konrad Fritsche boten dann mit Bällen, Keulen und Leuchtkugeln eine wunderbare Show. Die Kinder waren begeistert. "Krass!" und "Das ist voll schwer!", hörte man im Publikum. Fertsch und Fritsche luden die Kinder ein, die ersten Jonglierübungen zu lernen. Das war für die Beteiligten und die Zuschauer ein großer Spaß.Jede Bewertungskarte war zugleich ein Los. Die beiden kleinen Glücksfeen Melissa und Shania zogen die Karten. Die Gewinner bekamen tolle Buchpreise. Zuletzt war der Hauptpreis dran. Atemlose Spannung herrschte, als Eckert die Karte nahm, las, ins Publikum schaute und dann endlich den Namen verkündete: Clemens Groth. Der Elfjährige bekam den Gutschein für einen Besuch in der Bavaria-Filmstadt. Jetzt freut er sich auf einen tollen Ausflug mit seiner Familie. Aber auch wer in der Verlosung nichts gewonnen hatte, musste nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Eckert hatte für alle einen kleinen Trostpreis parat.