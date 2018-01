Die Nacht der rabiaten Ex-Partner

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.01.2018

Nach den Wintereinsätzen den ganzen Mittwoch über (siehe unten) ging es für die Polizeibeamten der Inspektion im Sulzbacher Schloss in der Nacht zum Donnerstag weiter rund. Ergebnis waren zwei Anzeigen, bei denen jeweils der Ex-Partner vor der Haustüre der Verflossenen aus der Rolle fiel.

So kam es gegen 0.30 Uhr es in der Bayreuther Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der einem 24-Jährigen eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht gesprüht wurde. Der Ex-Freund (33) läutete, laut Polizeibericht, an der Wohnung seiner Verflossenen (25). Als der neue Freund die Türe öffnete und sagte, dass der Ex verschwinden solle, holte dieser besagtes Pfefferspray aus der Tasche und setzte es ohne zu zögern ein. Danach entfernte sich der Amberger. "Eine Schwellung der Augen zeugte noch bei der Anzeigenaufnahme von der Attacke", schilderte stellvertretender Inspektionsleiter Peter Krämer die Situation. Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.Ein weiterer Eklat folgte um 4.30 Uhr an einer Wohnungstüre in der St.-Georg-Straße. Eine Frau (33) war von ihrem Bekannten in aller Herrgottsfrühe angerufen und zur Aussprache gebeten worden. Sie kam zur Wohnung und als der 53-Jährige die Türe öffnete, zeigte er sogleich einen Elektroschocker vor. Dann sagte er zu ihr, dass sie verrecken solle. Zu einem Einsatz des Schockers war es nicht gekommen. Der Begleiter (42) der Frau beobachtete die Bedrohung selbst und kam mit ihr eine Stunde später zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.