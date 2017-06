Diebe auf dem Maxhütten-Gelände in Sulzbach-Rosenberg

07.06.2017

Wer hat Interesse an einer "Hitlersense"? Seit dem Pfingstwochenende zumindest fehlt ein Exemplar dieses MG 42, das Standard-Maschinengewehr aus dem Zweiten Weltkrieg. Gestohlen wurde die entmilitarisierte Waffe vom Ex-Maxhütten-Gelände aus einem Container, in dem Exponate der Militärhistorischen Sammlung aus Amberg deponiert sind.

"Das ist kein Zufall"

Polizei ermittelt

MG 42 Das MG 42 (eigentlich: Universal-Maschinengewehr Modell 42) ist ein Maschinengewehr im Kaliber 7,92 × 57 Millimeter, das von der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Die Waffe wurde 1942 eingeführt, nachdem das Heereswaffenamt einen Nachfolger für das MG 34 suchte, dessen Produktion aufwendig und kostenintensiv war. Die für eine Massenfertigung im Blechprägeverfahren ausgelegte Neuentwicklung MG 42 wurde so konstruiert, dass sie problemlos von den mit der Vorgängerwaffe vertrauten Mannschaften eingesetzt werden konnte. Das MG 42 war akustisch durch das Rattern seiner Feuerstöße zu erkennen, da die Geräusche der einzelnen Schüsse ineinander übergingen. Es wurde daher auch "elektrisches MG" genannt.Die deutschen Soldaten gaben dem MG 42 Spitznamen wie "Hitlersäge", "Singende Säge" oder auch "Knochensäge". Öfter ist auch die Bezeichnung "Hitlersense" zu finden, die sich aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen der angewendeten Schusstechnik der MG-Schützen und der schwingenden Bewegung des Erntewerkzeuges bei seiner Benutzung ergibt. Ferner kursierte in Anlehnung an die "Stalinorgel" der Begriff "Hitlergeige". (ben) Quelle: Wikipedia

"Das muss jemand sein, der schon länger auf dem Gelände unterwegs war", ist sich Jan Samaras sicher. Er ist Eigentümer des inzwischen antiken Stücks und Mitglied des Vereins der Militärhistorischen Sammlung, die in der Amberger Leopoldkaserne ihren Sitz hat.Samaras untermauert diese These mit dem Argument: "Das ist ganz bewusst und gezielt gemacht worden. Über Jahre hinweg haben wir auf dem Maxhütten-Areal in Sulzbach-Rosenberg Hallen und Container, und nie ist dort etwas geschehen. Und plötzlich kommt da jemand mit einem Bolzenschneider daher und durchtrennt die Schlösser. Das ist kein Zufall."Außer dem erwähnten MG 42 - Sammlerwert etwa 300 Euro - verschwanden aus den beiden aufgebrochenen Behältern nur Kleinigkeiten, etwa ein gebrauchter Akkuschrauber und diverse Werbeartikel. "Einige Kartons der Militärhistorischen Sammlung waren aufgerissen. Entwendet wurde daraus nichts. Auch nicht die dort vorhandenen militärischen Klamotten", verdeutlichte Samaras gegenüber den Oberpfalzmedien.Unterdessen hat die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg Ermittlungen aufgenommen. Sie ist auf der Suche nach eventuellen Tatzeugen (09661/87 44-0) oder auch inzwischen vielleicht angesprochenen Kaufinteressenten. Hauptkommissar Peter Krämer ergänzte zum Sachverhalt, dass das verschwundene MG 42 fachmännisch funktionstüchtig gemacht wurde und damit nicht unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. Eigentümer Jan Samaras fügte hinzu: "Wir haben hierfür auch die erforderlichen Papiere." Er geht davon aus, dass der oder die Täter das Gelände über die Zufahrt zur Hochofen-Plaza erreicht haben. Etwa 300 Meter dahinter stehen die aufgebrochenen Container.