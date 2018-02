Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.02.2018

Die Geschichte begann dubios und endete nun erfreulich: Am 15. Oktober entdeckte die Polizei im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der St.-Georg-Straße bei einem Einsatz ein hochwertiges Mountainbike. Ein 19-jähriger Bewohner gab an, dass das Fahrrad, das einen Wert von schätzungsweise 1000 Euro hatte, ihm gehöre. Eine Überprüfung der Rahmennummer ergab jedoch, dass das Fahrrad bereits im Mai 2013 in Augsburg aus einem Keller gestohlen worden war. Die Beamten stellten das Rad sicher und brachten es zur Dienststelle. Der 19-Jährige, der keinen Eigentumsnachweis vorbringen konnte, wurde wegen Verdacht des Diebstahls angezeigt.

Die Versicherung hatte dem Geschädigten den Kaufpreis für das gestohlene Fahrrad erstattet. Auch wurde das Mountainbike durch die Staatsanwaltschaft in Augsburg freigegeben. Die Versicherung zeigte sich großzügig und erklärte, dass das hochwertige, aber bereits in die Jahre gekommene, vollgefederte Bike an eine gemeinnützige Organisation gegeben werden soll. Was lag näher, als es dem Ernst-Naegelsbach-Haus zu überlassen, das viele Jugendliche betreut - so geschehen am Dienstag.