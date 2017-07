Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.07.2017

(gac) Im Hauptgottesdienst in der Christuskirche wurde am vergangenen Sonntag der neu berufene Kirchenvorsteher Hermann Dehling durch Stadtpfarrer Dr. Roland Kurz in sein Amt eingeführt.Der Geistliche wünschte ihm Gottes Segen für seinen Dienst und bat die Gemeinde, ihren neuen Kirchenvorsteher in seinem Amt zu unterstützen. Die Predigt über die Berufung der ersten Jünger nach dem Johannesevangelium hielt Vikar Stefan Fischer .