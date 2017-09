Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

25.09.2017

Die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 1893 Rosenberg hatte alle Einwohner, Betriebe und Vereine von Rosenberg zum 10. Dorfkönigschießen eingeladen. Jeder Teilnehmer konnte zehn Schüsse mit dem Luftgewehr abgeben und dieses auflegen. Die Auswertung erfolgte elektronisch.

Der beste Schuss wurde als Blattl gewertet und war für die Königsscheibe bestimmt. Die weiteren zehn Treffer wurden auf Ringe für die Meisterscheibe gezählt. 66 Schützen und acht Vereine waren mit von der Partie. Bei der Siegerehrung im Schützenheim hieß Schießleiter Leonhard Kurz viele Gäste willkommen. Er freute sich, dass alle Teilnehmer so ihre Verbundenheit gezeigt haben. Die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft ist der zweitälteste Verein von Rosenberg, sie feiert 2018 ihr 125-jähriges Gründungsfest. Kurz: "Nur die Feuerwehr ist zehn Jahre älter." 2. Bürgermeister Günter Koller überbrachte die Grüße des Stadtrates und des Bürgermeisters Michael Göth. Da er selbst an diesem Schießen teilgenommen hatte, freute er sich besonders, dass hier im Ortsteil Rosenberg unter den Vereinen ein so guter Kameradschaftsgeist besteht.Für die Meisterschützen gab es Preise, die Privat- und Geschäftsleute gespendet hatten. Der Höhepunkt war die Bekanntgabe des Dorfkönigs und seiner beiden Ritter. Mit einem 34,6-Teiler wurde Kilian Fischer neuer Regent. Ein Bild von ihm wird in der Dorfkönigscheibe verewigt. Diese wurde vor zehn Jahren von Landrat Richard Reisinger gespendet und von Werner Fischer gefertigt. Das Bild "Alt Rosenberg" malte Herbert Balzer. Nun ist die Scheibe voll belegt und erhält einen Ehrenplatz. 1. Ritter wurde Gerhard Steingräber mit einem 46,4-Teiler und 2. Ritter Günter Mutzbauer mit einem 52,2-Teiler. Die Meisterscheibe gewann mit 91 Ringen Heidemarie Geismann vor Patrick Heining (90) und Barbara Brosch (89). Für die größte Gruppe hatte die Metzgerei Rötzer einen Presssack gespendet. Diesen erhielt die Tischgesellschaft Edelweiß. Einen Kasten Bier von der Brauerei Sperber konnte an die Studenten der Polizeifachhochschule ausgehändigt werden. Die Sportschützen der CSU bekamen ein Fünf-Liter-Fass.