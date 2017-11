Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.11.2017

20

0 21.11.201720

Nicht unkommentiert will Dr. Martin Pöllath den SRZ-Artikel "Weniger Blei als gedacht" vom 14. November lassen. Der niedergelassene Chirurg und Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbandes äußert deshalb in einer Stellungnahme sein Befremden, da für ihn in dem Artikel suggeriert werde, dass das Thema "Blei und Umweltbelastung" im Umkreis des Betriebsgeländes der Firma Ruag keine große Bedeutung habe. Das will der Mediziner so nicht stehen lassen.

Istzustand beschrieben

Fakten und Resümee Für Martin Pöllath als Arzt bleiben folgende Fakten:



Blei ist hochtoxisch. Es gehört zu den gefährlichsten Umweltgiften. Schon geringe Dosen des Schwermetalls können bei Menschen zu Gehirnschäden, Fruchtbarkeitsstörungen und vielen weiteren Gesundheitsschäden führen.



Aktuelle Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Atmosphäre der Erde natürlicherweise nicht mit Blei belastet und der angeblich natürliche Hintergrundwert Ausdruck einer bereits vorindustriellen Umweltverschmutzung ist. Die Forscher fordern, sollten sich ihre Ergebnisse bestätigen, die bisherigen Grenzwerte für Blei zu überdenken



Genau daran arbeitet bereits die EU. Die zuständige Kommission plant eine Verschärfung der Grenzwerte für Cadmium und Blei. Daraus folgt, dass Grenzwerte Veränderungen unterworfen sind.



Als Resümee seiner Argumentationslinie zieht der Mediziner: Während andere Städte Fahrverbote für Dieselfahrzeuge diskutieren - es geht dabei ganz wesentlich um die weniger toxischen Abgase Stickstoffmonoxid und -dioxid -, wird in Sulzbach-Rosenberg in einem vor grauer Zeit und fälschlicherweise als Mischgebiet deklarierten Wohngebiet eine Bleischmelzanlage errichtet. "Dieser Vorgang ist nach meiner Überzeugung als Arzt nicht akzeptabel", so Pöllath. (oy)

Pöllath argumentiert, dass sich der Bericht auf die Ergebnisse von Flächenmischproben, die die Firma Protect im Bereich von vier Grundstücken gezogen hat, beziehe. Die Bleigehalte lägen deutlich unter den aktuellen Prüfwerten der Bundesbodenschutzverordnung. Das sei erfreulich. Es beschreibe aber den noch guten Istzustand."Das eigentliche Problem stellt aber die Zukunft dar, d. h. der mögliche Anstieg des Bleigehalts in der Umwelt nach einigen Jahren des Betriebs der Bleischmelzanlage." Das ist nach Ansicht des Arztes die eigentliche Gefahr, um die die Diskussionen kreisten. Sie komme in dem Artikel nicht zum Ausdruck. Pöllath verweist auf eine Wertung durch den Umweltschutzbeauftragten der Stadt, Peter Zahn. Dieser stelle richtigerweise fest, dass "die Werte im Bereich der Hintergrundbelastung liegen und die Vorsorgewerte nicht überschritten werden" und dass in der Vergangenheit durch den Betrieb keine erheblichen Belastungen entstanden seien. Dann sage er, dass "... durch eine Selbstverpflichtungserklärung (der Firma) der Richtwert von 2,5 Gramm Blei pro Stunde auf 0,8 gesenkt wird (und) die Immissionen keine gefährdende Grenze überschreiten werden"."Diese apodiktische, in die Zukunft gerichtete Feststellung halte ich für unangebracht. Ich will kein Schwarzmaler sein und würde mich sehr freuen, wenn Peter Zahn Recht behielte. Aber: Wenn man jetzt schon wissen kann, dass keine gefährdende Grenze überschritten wird, bräuchte man keine weiteren Proben mehr entnehmen, so wie es im Genehmigungsbescheid des Landratsamts gefordert und wie es vom Stadtrat beschlossen wurde", gibt sich Martin Pöllath überzeugt.