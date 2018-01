Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.01.2018

78

0 29.01.201878

"Üblicherweise ist er nicht mit solch einem Rad unterwegs", wusste Hauptkommissar Peter Krämer von einem Drogenkonsumenten, der bei der Inspektion im Sulzbacher Schloss und deren stellvertretendem Leiter wohl unter die Rubrik "Stammkunden" fällt. Und so fiel der 33-Jährige auch gleich einer Zivilstreife auf, als er am Freitag gegen 22 Uhr versuchte, ein Cannondale-Mountainbike vor den Augen der Ordnungshüter zu verbergen. Er versteckte es in der Hauptstraße hinter Mülltonnen. Zu Protokoll gab er hinterher, bei dem Radl handle es sich um sein Eigentum. Allein, die Beamten hegten daran große Zweifel.

Sie gehen davon aus, dass es entwendet worden ist. Das schwarze Bike hat einen Wert von rund 300 Euro. Nun sucht die Polizei nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Dazu überließ sie den Medien ein Foto. Hinweise werden unter 09661/87 44-0 entgegengenommen.