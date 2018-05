Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

18.05.2018

11

0 18.05.201811

Ihren ehemaligen Lebensgefährten, den sie mittlerweile vor die Tür gesetzt hatte und für den ein polizeiliches Kontaktverbot bestand, überraschte am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr eine 36-jährige Herzogstädterin in ihrer Wohnung in Bahnhofsnähe. Der Mann im Alter von 42 Jahren, der seinen Wohnsitz mittlerweile in Amberg hat, hatte dazu die versperrte Wohnungstür mit einem Werkzeug - möglicherweise einem Messer - aufgebrochen und war in die Räume eingedrungen. Just nachdem er einen Stuhl in seine Einzelteile zerlegt und das Handy der Frau im Wert von etwa 50 Euro an sich genommen hatte, trafen Täter und Opfer in der Wohnung aufeinander. Dem 42-jährigen Mann gelang zunächst die Flucht, die Geschädigte informierte sofort die Polizei.

Mehrere Streifenbesatzungen der örtlichen Inspektion rückten zum Tatort an und klinkten sich in die Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Kurze Zeit später konnte der Täter durch ein Streifen-Team in Tatortnähe festgenommen und zur Dienststelle gebracht werden. Augenscheinlich stand der Einbrecher unter Drogeneinfluss. Weil der Mann in den letzten Tagen nicht nur in Sulzbach-Rosenberg durch sein unberechenbares, selbst- und fremdgefährdendes Verhalten mehrmals aufgefallen war, wurde er nach vorläufigem Abschluss der Sachbearbeitung am Abend in eine Fachklinik eingewiesen.