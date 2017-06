Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

12.06.2017

Mehr als 100 Mitglieder des Katholischen Frauenbunds Herz Jesu Rosenberg saßen beim Ehren- und Dankabend im Kettelerhaus beisammen. Die Neulinge unter ihnen lernten dort Vorbilder kennen, denen es sich nachzueifern lohnt.

Mitglieder des Frauenbund-Führungsteams gestalteten die Feier mit besinnlichen Texten und Liedern. Bezirksvorsitzende Margarete Hirsch nahm die Ehrungen vor.Ein seltenes Jubiläum feiert Monika Königer, die seit 60 Jahren beim Frauenbund ist. Die Ehrennadel in Gold mit Stein und weitere Geschenke konnte sie aber nicht persönlich entgegennehmen. Vor 50 Jahren sind Walburga Bogner, Maria Kuhn, Marianne Meier und Martha Schiegerl beigetreten. Zum Dank erhielten sie die Goldnadel mit Stein. Hildegard Steinl bekommt sie nachgereicht.Für 40 Jahre Treue gibt es die Goldnadel des Diözesanverbands. Sie ging an Anneliese Ehrensberger, Gerlinde Hering, Maria Ruppert und Maria Schäffer. Verhindert waren Barbara Hauser und Erna Voithenberger. Mit der Silbernadel für 25 Jahre Treue zum Frauenbund wurden Monika Pilhofer, Marianne Trettenbach, Valentina Müller und Anita Mölter ausgezeichnet. Monika Pilhofer war außerdem acht Jahre Beisitzerin, Marianne Trettenbach gehört seit 2006 dem Führungskreis an. Nicht kommen konnten Lydia Hierl, Angelika Hartmann und Theresia Stepper. Alle Jubilarinnen erhielten noch ein Buchgeschenk und eine Rose. Die Bundesnadel und eine Rose als Willkommensgruß bekamen die Neumitglieder Miriam Beer, Marina Thurner, Julia Roth, Ilona Seidel, Gabriele Sperber und Anna Maria Raab.Mit Monika Pilhofer (Wollnik) und Valentina Müller waren zwei ehemalige Kettelerhaus-Wirtinnen anwesend. Melanie Färber stellte die neuen Wirtsleute, Alex Erkart und seine Mutter Natalia Obinotschni, vor. Erika Beer überreichte eine Orchidee.Seit Jahren ist es Tradition, bei der Feier um Spenden für einen guten Zweck zu bitten. Evi Rauch berichtete vom Schicksal der Jungen Damien und Malik aus Kastl. Die siebenjährigen Zwillinge sind wegen Komplikationen bei der Geburt schwerbehindert und ständig auf Hilfe angewiesen. Gesammelt wurden 551 Euro.