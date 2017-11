Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.11.2017

17

0 06.11.201717

Nur "ein Haus mit vielen roten Autos" wäre die Feuerwehr ohne die Männer und Frauen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit ehrenamtlich bereit sind zum Dienst am Nächsten. Kreisbrandmeister Michael Iberer war einer von vielen, die beim Ehrungsabend 2017 der Sulzbach-Rosenberger Feuerwehr großes Lob zollten.

Das Jubiläum 150 Jahre war das große Feuerwehr-Ereignis des Jahres 2017. Sämtliche Veranstaltungen zur Feier dieses Geburtstages waren laut Thomas Wiesent hervorragend organisiert und sind bestens abgelaufen. Ein Grund für den Vorsitzenden, "allen zu danken und sich zu verneigen". Der Ehrungsabend im Feuerwehrhaus setzte einen festlichen Schlusspunkt im Beisein dreier amtierender Bürgermeister und mit Ehrenmitglied Gerd Geismann einem a.D. sowie Fraktionsvorsitzenden und Mitgliedern des Stadtrates. "Ihr habt mit uns einen verlässlichen Partner an eurer Seite", versicherte Bürgermeister Michael Göth den Floriansjüngern und sagte notwendige Anschaffungen zu, "um eure Belastungen zu reduzieren".Im Rückblick auf die Geburtstagsfeier der Feuerwehr dankte Thomas Wiesent vielen, die zum Gelingen beigetragen hatten und bezeichnete insbesondere die Festschrift als"Aushängeschild für die nächsten 25 Jahre". Aber auch für die Ausbildung, die Übungen und die heuer bisher 225 Einsätze lobte er seine Frauen und Männer: "Das Ehrenamt Feuerwehr lebt vom Mitmachen. Dafür seid ihr das lebende und beste Beispiel."Dass die ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr mit hohem persönlichen und gesundheitlichen Risiko verbunden und zeitlich und organisatorisch nicht planbar ist, unterscheide sie von anderen Ehrenämtern, zeigte Kommandant Armin Buchwald auf. "Ohne diese Dienstleistungen könnte sich Deutschland, Bayern und auch Sulzbach-Rosenberg vieles nicht leisten", gab er zu verstehen. Seine Mahnung: "Setzen wir dieses Ehrenamt nicht aufs Spiel, denn das wäre das teuerste Sparen". Da Bürgermeister Michael Göth und der Stadtrat der selben Meinung sind, wurde der Sulzbacher Feuerwehr für nächstes Jahr ein neuer Mannschafts-Transportwagen als Ersatz für ein dreißig Jahre altes Katastrophenschutzfahrzeug zugesagt.Kreisbrandmeister Michael Iberer, der gleichzeitig der Hahnbacher Feuerwehr vorsteht, lobte nicht nur die gute Zusammenarbeit mit der Sulzbacher Wehr, sondern auch deren vorbildliche Jugendarbeit. Diese zeigte sich beim Ehrungsabend durch die Anwesenheit sehr vieler Kinder und Jugendlicher, die als Feuerwehr-Nachwuchs ausgebildet werden. Vierzehn Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 17 Jahren haben in Tests feuerwehr-spezifische Fragen richtig beantwortet und wurden mit Urkunden ins Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet. Sie seien diejenigen, die in 25 Jahren das nächste Feuerwehr-Jubiläum ausrichten würden, schaute Bürgermeister Michael Göth in die Zukunft.Eine weitere Sprosse auf der Feuerwehr-Leiter haben fünf Frauen und Männer erreicht, denen an diesem Abend zu ihren Beförderungen gratuliert wurde. Tamara Urbanski, die Betreuerin des weiblichen Feuerwehrnachwuchses, wurde zur Feuerwehrfrau ernannt. Oberfeuerwehrmänner wurden Kevin Minks und Andreas Schneider, Stefan Walter Hauptfeuerwehrmann. Erwin Übler, der stellvertretende Kommandant, darf sich jetzt Oberbrandmeister nennen."Feiern mit Freunden" war für die Feuerwehr das Motto des Jubiläumsjahres. Auch der letzte Abend stand unter diesem Motto, von Gerald Ertl mit seinem Team vorbereitet und mit einem gemeinsamen Essen, das Frauen und Freundinnen der Wehrmänner vorbereitet hatten. Die Kerzen dazu auf den schön gedeckten Tischen durften herunter brennen, es gab keinen Einsatz an diesem Abend.