Ehrenzeichen in Silber für Feuerwehrmann Jochen Sandig

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.11.2017

Jochen Sandig (Dritter von rechts) ist seit 25 Jahren bei der Feuerwehr Rosenberg. Dafür wurde er nun mit dem Ehrenzeichen in Silber geehrt. Landrat Richard Reisinger (Mitte) überreichte ihm bei einem Ehrenabend in Hahnbach die Urkunde sowie das Ehrenzeichen in Silber des Freistaats Bayern. Der Landkreischef und Kreisbrandrat Fredi Weiß (Zweiter von links) dankten dem aktiven Feuerwehrmann für sein ehrenamtliches Engagement, "zu dem es keine Alternative gibt", wie sie betonten. Sie wünschten ihm noch viele weitere aktive Jahre bei der Wehr. Bild: Christine Hollederer