Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.12.2017

55

0 22.12.201755

120 Jahre steht die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg bereits in der Verantwortung. Für 32 der Genossenschafter bedeutet das, die Hälfte dieser Zeit oder 50 Jahre im Wortsinne ihrer Bank die Treue zu halten.

Die Geehrten Folgende Ehrungen treuer Genossenschaftsmitglieder standen an: 60 Jahre : Gebhard Kollbrand (Königstein) und Michael Rösel (Sulzbach-Rosenberg ). - 50 Jahre: Georg Brunner, Bruno Hafner, Ernst Melchner, Georg Pilhofer und Rosa Renner (alle Hirschbach), Hermann Dotzler, Karl Erras, Alfons Ertl, Johann Fersch, Hermann Graf, Josef Huber, Jakob Rubenbauer, Siegfried Ströhl und Richard Trösch (alle Hahnbach), Erwin Gradl (Amberg), Leonhard Grötsch, Ulrich Oberleiter und Ernst Übler (alle Birgland), Johann Kreussel und Michael Neumüller (beide Neukirchen), Hans Melchner, Hans Pesold, Friedrich Pilhofer, Eleonore Stümpfl und Alfred Weidner (alle Edelsfeld), Reinhold Mirche, Erich Moeckl, Johann Sperber, Hans Völlger und Georg Wiesmet (alle Sulzbach-Rosenberg). (exb)

Deshalb stand eine feierliche Ehrung für diese langjährigen Mitglieder an. Viele von ihnen waren dazu nach Edelsfeld ins Cafe Heldrich gekommen. Die Vorstände Martin Sachsenhauser und Erich Übler sowie Bereichsleiter Hans Hiltl resümierten die lange Zeit, seit die Geehrten Bankgenossenschafter geworden sind.Viele und grundlegende Veränderungen habe es in diesen Jahrzehnten gegeben, sie hätten gelebt und mitgetragen werden müssen. Das seien nicht immer nur rosige Zeiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Genossenschaftsbanken hätten ihren Mann angesichts immer mehr Konkurrenten stehen müssen. Doch jede Zeit habe ihre eigenen Herausforderungen.Inzwischen sei die Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg sogar die größte Genossenschaft im Landkreis. Sie zähle insgesamt 9200 Mitgliedern. Das funktioniere nur, wenn sich Menschen sich für die Genossenschafts-Idee begeistern könnten. Und die laute nach wie vor: Was einer nicht schafft, schaffen viele, so Übler.Das regionale Kreditunternehmen beschäftigt derzeit 85 Mitarbeiter, darunter fünf Auszubildende. Sie sind in insgesamt sechs Geschäftsstellen im westlichen Landkreis tätig. Die beiden Vorstände, der Bereichsleiter und Aufsichtsratsvorsitzender Dieter Heldrich überreichten den anwesenden Jubilaren Urkunden und Eintrittskarten für ein Benefizkonzert mit den Bergknappen.