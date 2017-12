Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Die Abschlussfeier des Gesang- und Orchestervereins 1847 ist der optimale Zeitpunkt, treue Mitglieder zu ehren. Erst stimmt Chorleiterin Andrea Eichenseer mit anspruchsvoller Klaviermusik auf den Abend ein, dann gibt es gleich mehrere besondere Überraschungen.

Vorsitzende Helga Heger erinnerte daran, dass der Verein heuer sein 170-jähriges Bestehen feiern kann. "Die Zeit von 1847 bis 1945 zum Kriegsende ist für uns alle nur Geschichte. Doch ab 1947 erlebte der Gesang- und Orchesterverein eine neue Blütezeit." Zum Gedenken an die vielen ehemaligen Chorleiter und Sänger wurde das Lied angestimmt: "Wenn wir gute Freunde haben, ist das wohl ein großer Schatz."Es folgte die Ehrung für Else Förster und Lore Heil. Beide halten seit 1952 als aktive Sängerinnen dem Verein die Treue. Zu der Zeit gab es noch ganz offizielle Aufnahmekarten und der Kassier ging vom Haus zu Haus, um die Mitgliedsbeiträge abzuholen, erinnerte Heger.Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Annelies Dorschner geehrt. Auch sie ist bis heute ein Aktives Mitglied. Die Geehrten bekamen Urkunden und Anstecknadeln des Deutschen Chorverbandes und des Fränkischen Sängerbundes.Der Verein selbst bedankte sich mit eine Rose bei den treuen Mitgliedern. Mit dem Lied "Viele verachten die edele Musik" fand die Ehrung ihren Abschluss. Ein vierhändiges Klavierstück leitete den vorweihnachtlichen Teil des Abends ein, der mit Chorliedern, Gedichten und einer dreiteiligen Weihnachtsgeschichte in Mundart gestaltet wurde. Mit einem nachdenklichen Text über "Weihnachten heute" und einem gesungenen "Jubilate" endete dieser Part. Danach wurde in Erinnerungen geschwelgt. Die beiden Jubilarinnen Else Förster und Lore Heil hatten sich zusammengesetzt und an Hand alter Fotos die Erinnerung an alte Zeiten lebendig werden lassen.Das Vereinsleben blühte. Der Chor hat eine reiche Vergangenheit, dank vieler engagierter Chorleiter, Orchestermusiker, Sänger.Heute vermindert sich die Zahl der Mitglieder von Jahr zur Jahr. Aber die Freude am Singen, der freundschaftliche Zusammenhalt sind ungebrochen und wer gerne singt und Geselligkeit mag, ist im Gesang- und Orchesterverein willkommen.