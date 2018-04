Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

03.04.2018

2

0 03.04.2018

Der Osterhase des Automobil-Sportclubs Sulzbach-Rosenberg im NAVC traut dem Frühjahr noch nicht so recht. Aus Sorge, es könnte schneien, griff er vor der traditionellen Ostereiersuche rund um das Clubheim am Hutzelstriegel in Rothsricht zu bunten Farben. Das wäre aber nicht nötig gewesen, da für die Zeit der Suchaktion eine frühlingshafte Stimmung herrschte. Emsig wurde das Unterholz gefilzt, bis alle 120 Ostereier in den Körben lagen. Bei Kaffee und Kuchen im Clubheim klang dann die Aktion aus. Bild: gtl