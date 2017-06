Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.06.2017

Zu einem Garagenbrand musste die Feuerwehr am Montagnachmittag nach Prangershof ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand dabei ein Schaden, der sich im Bereich zwischen 50 000 und 100 000 Euro bewegt. Eine Person wurde leicht verletzt, sie erlitt eine Rauchgasvergiftung der harmloseren Sorte. Es dürfte gegen 17.30 Uhr gewesen sein, als ein 35-Jähriger in seiner Garage am Prangershof seine Flex einschaltete. Nach den Erkenntnissen der Polizei griff der dadurch erzeugte Funkenflug schnell auf leicht brennbare Gegenstände über, die in der Garage lagerten.

Diese fingen Feuer und steckten ihrerseits andere Dinge wie Spraydosen in Brand. "Als wir dort angekommen sind, stand die Garage schon vollständig in Flammen", schildert ein Polizist die Situation vor Ort.Der sofort alarmierten Feuerwehr gelang es schließlich, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und sie schlussendlich zu ersticken. Allerdings war bis dahin schon beträchtlicher Schaden entstanden. Beispielsweise am Auto des Brandleiders, einem Opel Zafira, der ebenso ein Opfer der Flammen wurde, wie die ausgebauten Zimmer, die sich über der Garage befanden. Auch der 35-Jährige, der nach bisherigen Erkenntnissen den Brand selbst verursacht hat, blieb nicht ganz ungeschoren. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Schaden dürfte nach den aktuellen Erkenntnissen bei über 50 000 Euro liegen.