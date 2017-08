Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.08.2017

Seit Monaten suchen Unbekannte immer wieder das ehemalige Maxhütten-Gelände auf der Jagd nach Buntmetall heim. Für einen dieser Täter schnappte in der Nacht zum Donnerstag die Falle zu. Nachdem eine Videokamera auf dem Areal Alarm ausgelöste hatte, setzte eine größere Polizeiaktion ein: "Wir haben alle verfügbaren Streifen in der Region zusammengezogen", verdeutlichte Hauptkommissar Peter Krämer, stellvertretender Leiter der Inspektion Sulzbach-Rosenberg, hinterher.

Festnahme gelungen

Zum wiederholten Mal

Das sollte sich auszahlen, zumindest zum Teil. Ordnungshüter durchkämmten daraufhin den betroffenen Bereich innerhalb des Werkszaunes und auch den möglichen Anmarsch- und Fluchtweg der Ganoven entlang des Bahnwegs. Dabei gelang Zivilbeamten die Festnahme eines 35-Jährigen, der das Weite suchen wollte.Es handelt sich um einen Übersiedler aus dem Bereich Burglengenfeld, der erst am 1. August aus der Haft entlassen worden war. Er hatte, so die Erkenntnis der Ermittler aus dem Tatortvideo, zumindest einen Komplizen. Dieser entkam allerdings. Sein Begleiter indes wurde in die Arrestzelle im Sulzbacher Schloss gesteckt und am Donnerstagvormittag eingehend vernommen. Zur Mittagszeit stand ein Termin mit der Staatsanwaltschaft wegen der weiteren Vorgehensweise an.Ob die zwei Verdächtigen bereits Diebesgut vor Ort versteckt hatten oder sie zu Beginn ihres Treibens frühzeitig gestört wurden, das sollen die weiteren Nachforschungen ergeben. Die Männer waren mit einem Opel Astra mit Burglengenfelder Kennzeichen (BUL) nach Sulzbach-Rosenberg gekommen. "Da waren entsprechende Werkzeuge drin", beschrieb Hauptkommissar Krämer die Diebesabsichten. Das Auto wurde sichergestellt.Offensichtlich hatte das Duo auch Kenntnisse vom Ort seines Handelns: "Die trugen keine Turnschuhe, sondern Gummistiefel." Wohlwissend, dass sie auf der Suche nach Buntmetall durch einen mit Wasser gefüllten Schacht waten mussten, um an ihre begehrte Beute in dem Schalthaus zu gelangen. Dieses Umfeld war in den zurückliegenden Wochen und Monaten wiederholt von Kupferdieben heimgesucht worden (wir berichteten: Diebe bringen sich in Lebensgefahr und Diebe nehmen 600 Meter Kupfer mit ). Bis Donnerstag hieß es auf der Suche nach den Unbekannten wiederholt "Fehlanzeige". Umso bemerkenswerter ist nun dieser Ermittlungserfolg der Polizei.