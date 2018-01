Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.01.2018

0

0 16.01.2018

"Hilfe, die mir schmeckt" - unter diesem Motto möchte das Hilfswerk des Lions-Clubs Sulzbach-Rosenberg Unternehmen, Praxen, Kanzleien und Einrichtungen dafür begeistern, ihren Mitarbeitern und Kunden zum Auftakt der "heißen Faschingszeit" Krapfen zu spendieren.

Der Club hat mit den örtlichen Bäckereien eine regionale Hilfsaktion ins Leben gerufen, die wirklich schmeckt: den Lions-Krapfen-Schmaus. Die Aktion findet am "unsinnigen Donnerstag" (Altweiberfasching), also am 8. Februar vormittags, statt. Noch bis zum 31. Januar werden möglichst viele Unterstützer gesucht, die sich an der Aktion beteiligen. Lions-Präsidentin Petra Schöllhorn erklärt die Absicht dahinter: "Win-Win ist das Wort, bei dem Unternehmer hellhörig werden. Am 8. Februar sollen sich möglich viele Mitarbeiter regionaler Betriebe über Krapfen freuen, die ihnen die Unternehmensleitung spendiert. Das motiviert, optimiert das Betriebsklima und erfreut sicherlich auch die Kunden." Und der Chef unterstütze mit jedem "Süße-Hilfe-Krapfen" mit 50 Cent das Lions-Hilfswerk. Die Lions-Krapfen kosten nicht mehr als im regulärem Verkauf und werden von den Mitgliedern "frei Haus" geliefert. Möglich ist die Spende, weil die teilnehmenden Bäckereien die Krapfen zum Selbstkostenpreis überlassen.Noch bis zum 31. Januar haben Unternehmen in der Stadt und im Umland die Möglichkeit, sich in den Kreis der süßen Spender einzureihen und ihre Krapfen vorzubestellen. Geordert werden können Krapfen in Zwölfer-Kartons zu je 15 Euro. Anschreiben mit Erläuterungen und Bestellformular sind ab sofort abrufbar unter der Adresse www.lions-club-sulzbach-rosenberg.de.