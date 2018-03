Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

10.03.2018

16 Uhr am Samstag. Mehrere Rettungskräfte der Feuerwehr fahren mit Blaulicht in das Rohrwerk Maxhütte ein. Es folgen die Polizei und zwei Rettungswagen. Kurze Zeit später braust ein Notfallfahrzeug eines regionalen Energieversorgers durch die Pforte zum südlichen Werkseingang. Was ist passiert?

Nach ersten Erkenntnissen gab es im Rohrwerk am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr einen schweren Gasunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Vermutlich beim Wechseln eines Filters an einer Anlage kam es zu dem folgenschweren Vorfall, bei dem wohl erhebliche Mengen Gas ausgetreten sein sollen. Der Arbeiter war kurzeitig ohne Bewusstsein und wurde von einem Kollegen, der die brenzlige Situation sofort erkannte, aus dem Gefahrenbereich gebracht. Der Verletzte kam in eines der umliegenden Krankenhäuser. Rund 15 Kräfte der Rosenberger Feuerwehr waren mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort. Mit Atemschutz wurde nach der Ursache gesucht, beziehungsweise versucht, den Gasaustritt zu stoppen. Schnellstmöglich wurde die Zuleitung unterbrochen und offenkundig als weitere Maßnahme von den Mitarbeiter des Energieversorgers zusammen mit der Einsatzleitung entschieden, den Druck aus der Leitung abzulassen, um Schlimmeres zu verhindern. Das Gebiet um das Rohrwerk wurde von der Feuerwehr großflächig abgesperrt. Passanten mussten unverrichteter Dinge wieder umkehren. Gegen 18.30 Uhr rückte ein Großteil der Einsatzkräfte wieder ab. Weiterer Bericht folgt.