Elfenkönigin versöhnt sich mit Riesentroll

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

07.06.2017

1

0 07.06.2017

"Prinzessin Rosalea rettet die Elfenkönigin" von Alexandra Fischer-Hunold verzauberte in der Stadtbibliothek nicht nur die kleinen Gäste, sondern auch Vorleserin Sarah Becher. Sie trug vor, wie Prinzessin Rosalea der Elfenkönigin hilft, sich mit dem Riesentroll Rumpold auszusöhnen und die Sommersonnenwende gemeinsam zu feiern. Die nächste Vorlesestunde in der Stadtbibliothek für Kinder ab drei Jahren beginnt am Donnerstag, 20. Juli, um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.