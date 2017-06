Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.06.2017

18

0 27.06.201718

Die Priesterweihe ist ein Höhepunkt für das gesamte Bistum. Auch die Pfarrei St. Marien Sulzbach erlebte einen besonderen Tag, denn auch heuer kam wieder ein Neupriester aus ihrer Mitte.

Im Dom zu Regensburg wurde Florian Fronhöfer durch Diözesanbischof Rudolf Voderholzer am vergangenen Samstag zum Priester geweiht. Seine Heimatgemeinde St. Marien bereitete ihm am Sonntagnachmittag auf dem Annaberg einen Empfang. Daran beteiligten sich die Kirchenverwaltung, der Pfarrgemeinderat, die Schwestern von St. Barbara sowie die Vereine und Verbände mit ihren Fahnenabordnungen.Den Primizianten begleiteteten seine Mutter, seine Schwestern und weitere Familienangehörige. Ein Willkommen in Liedern bereiteten ihm die Kindergärten St. Marien und St. Anna sowie der Kinderchor der Pfarrei, den Hildegard Baumgärtner leitete.Landrat Richard Reisinger, zugleich Pfarrgemeinderatsvorsitzender in St. Marien, stellte fest: "Die Gnade Gottes beschert uns schon wieder einen Neupriester, und über jeden ist unsere Freude individuell gleichermaßen schier grenzenlos." Die Heimatpfarrei St. Marien sei stolz auf ihren Neupriester Florian Fronhöfer und ihm im Gebet verbunden. "Möge dir der Herrgott ein gnädiger und gerechter Arbeitgeber sein und dir stets seinen reichlichen Segen auf deinem priesterlichen Weg zuteil werden lassen", wünschte ihm Reisinger.Unter großem Glockengeläute zogen die Geistlichen mit den Ministranten und allen Gläubigen zur Wallfahrtskirche, um die Dankvesper zu feiern. Der Kirchenchor St. Marien begleitete sie mit geistlichen Liedern. Sein Leiter Steffen Kordmann spielte auch die Orgel.Nach den Fürbitten und Psalmen dankte der Neupriester für die freundliche Begrüßung auf dem Annaberg, wo er viele Jahre als Ministrant Dienst getan hat. Zusammen mit Pater Johannes Bosco spendete er den Primizsegen. Beim anschließenden Stehempfang nahm Florian Fronhöfer die Glückwünsche von vielen Freunden und Angehörigen der Pfarrgemeinde entgegen.