Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

28.11.2017

Nach dem Eröffnungsgottesdienst in der Christuskirche waren die Synodalen zum Empfang der Stadt ins Rathaus geladen. Eine große Zahl von Stadträten und viele andere Politiker aus der Region wie beispielsweise der Amberger Oberbürgermeister Michael Czerny, stellvertretende Landrätin Brigitte Bachmann und Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl freuten sich auf die Begegnung mit den Mitgliedern der Landessynode.

Bürgermeister Michael Göth begrüßte alle in der "guten Stube der Stadt". Die Synode finde nicht nur im schönsten Dekanat der Bayerischen Landeskirche, sondern auch im vielfältigsten statt - schließlich gehörten München, Hof und Venedig dazu. Er musste dann allerdings zugeben, dass es sich dabei um Orte in den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Schwandorf handele. Er schloss mit einer Erinnerung an über 300 Jahre Simultaneum.Nachdem sich die Ehrengäste ins Goldene Buch eingetragen hatten, ergänzte die Präsidentin der Dekanatssynode, Dorothea Seitz-Dobler, das Dekanat Sulzbach-Rosenberg sei nicht nur das schönste und vielfältigste, sondern auch das interessanteste in Bayern. Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel stellte fest, dass das Simultaneum für die ökumenische Zusammenarbeit richtungsweisend gewesen sei.Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm lobte die vielen Politiker, die sich auch in ihren jeweiligen Kirchen engagierten. Im Reformationsjahr 2017 habe er festgestellt, dass alle Veranstaltungen und Aktionen, bei denen Politik und Kirche zusammengewirkt hätten, besonders viele Menschen angesprochen hätten - auch solche, die der Kirche sonst fern stünden. Er schloss: "Sulzbach-Rosenberg kenne ich besser als viele andere Orte, weil ich es mit dem Fahrrad erfahren habe - damals bei der Eröffnung des Simultankirchenradwegs."Zum Schluss hatte der Landesbischof noch eine Überraschung "im Gepäck": Die A-capella-Band "Viva Voce". Die fünf jungen Männer, ehemalige Mitglieder des Windsbacher Knabenchores, sangen auch ein Beatles-Medley mit kabarettistischen Einlagen. In bester Stimmung standen Synodalen und Politiker dann noch länger zusammen.