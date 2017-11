Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.11.2017

Viel Wirbel gab es im Vorfeld der Genehmigung einer Bleischmelz-Anlage bei der Firma Ruag um die Sicherung von Bodenproben, mit denen die Umweltbelastung festgestellt werden sollte. Der Stadtrat beschloss im März, den Test durchführen zu lassen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Und sie überraschen.

Erneute Messungen

Die Werte liegen im Bereich der Hintergrundbelastung, die Vorsorgewerte werden nicht überschritten. Umweltschutzbeauftragter Peter Zahn

Zunächst aber stellte im Stadtrat die Stadtbaumeisterin die Grenzwerte und Vorgaben vor, an denen sich eine Bleibelastung bewegen darf. Die Prüfwerte gemäß der Bundesbodenschutzverordnung für den Wirkungspfad Boden-Mensch betragen demnach bei Kinderspielflächen 200 Milligramm pro Kilogramm (mg/kg), bei Wohngebieten 400 mg/kg, bei Park- und Freizeitanlagen 1000 mg/kg und bei Industrie- und Gewerbegrundstücken 2000 mg/kg.Diese Werte bilden die Grundlage der Beurteilung. Die Firma Protect Umwelt habe auf vier Grundstücken rund um das Betriebsgelände Flächenmischproben zur Beweissicherung entnommen und im Hinblick auf das Verdachtsmoment Blei untersucht. "Bei allen vier Grundstücken ist der Gutachter zum Ergebnis gekommen, dass die ermittelten Bleigehalte im Untersuchungsgebiet deutlich unter den genannten Prüfwerten liegen. Die Werte der Flächenmischproben liegen zwischen 9 und 97 mg/kg." Die Werte für die städtischen Grundstücke lägen zwischen 9 und 57, die anderen seien auf Privatgrundstücken genommen worden, aber im Ergebnis ähnlich gelagert.Laut Genehmigungsbescheid des Landratsamtes ist geregelt, dass "frühestens nach dreimonatigem Betrieb und spätestens sechs Monate nach Inbetriebnahme und in der Folge nach Ablauf von jeweils drei Jahren durch Messung ... nachzuweisen ist, dass die vorstehend genannten Emissionsmassenströme beim Betrieb des Bleizugs nicht überschritten werden". Die Grenzwerte müssen also eingehalten werden.Die Messung wird dem Landratsamt vorher angezeigt und die Messprotokolle erhält ebenfalls das Landratsamt. Deswegen habe der Stadtrat beschlossen, die Beprobung des Bodens zunächst ein Jahr nach Inbetriebnahme der Bleischmelze zu wiederholen - abhängig vom Ergebnis können weitere Schritte veranlasst werden. Die SRZ sprach mit Umweltschutz-Beauftragtem Peter Zahn über das Ergebnis. "Schwermetalle stellen eine potenzielle Gefahr dar", schickte er voraus und ging dann auf die Werte ein: Der sogenannte Hintergrundwert umfasse den Ist-Zustand als regionale Besonderheit und sei abhängig von geologischem Ursprung, Bodennutzung und Einträgen durch Industrie, Verkehr oder etwa Bleirohre. Er liege meist zwischen 10 und 90 Milligramm pro Kilo. Der Vorsorgewert könne auf eine schädliche Bodenveränderung hinweisen und vorbeugende Maßnahmen erfordern. Je nach Bodenart (Sand, Lehm, Ton) bewege er sich zwischen 40 und 100 mg/kg.Bei Überschreitung des Prüfwertes dagegen ergäben sich Risiken für den Menschen und machten weitere orientierende Untersuchungen erforderlich, etwa eine Altlastenerforschung. "Anlass für die Untersuchung war die Überlegung: Wenn man Bodenproben vor Inbetriebnahme der Anlage und dann nach einem Jahr Laufzeit ermittelt, käme der Betreiber als Verursacher einer Erhöhung in Betracht."Die Analyse, das bestätigte auch Peter Zahn abschließend, habe ergeben, dass die Prüfwerte deutlich unterschritten wurden, um bis zu 76 Prozent. "Die Werte liegen im Bereich der Hintergrundbelastung, die Vorsorgewerte werden nicht überschritten." In der Vergangenheit seien also durch den Betrieb keine erheblichen Belastungen entstanden, es bestehe bisher kein Zusammenhang zwischen Abluftströmen und Bodenbelastung.Wie sieht Zahn die Zukunft? "Da die Anlage nach Stand der Technik betrieben wird, die TA-Luft-Grenzwerte eingehalten werden müssen und durch eine Selbstverpflichtungserklärung der Richtwert von 2,5 Gramm Blei pro Stunde auf 0,8 gesenkt wird, sind keine relevanten Bodenbelastungen zu erwarten. Die Immissionen werden keine gefährdende Grenze überschreiten." Allerdings forderte auch er erneute Messungen nach einem Betriebsjahr und Einbeziehung der Daten vom Landratsamt.