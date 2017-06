Erinnerung an Bergbauzeiten

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

22.06.2017

Zum Altstadtfest legen die Briefmarkenfreunde wieder einen heimatlichen Beitrag vor. Die neu erschienene Postkarte zeigt frühere Schachtanlagen in und um Sulzbach-Rosenberg.

Offiziell vorgestellt wird sie an diesem Samstag am Stand der Briefmarkenfreunde vor dem Rathaus durch Vertreter des Bergknappenvereins. Abgebildet sind auf der Karte die Schachtanlagen Eichelberg, Großenfalz, St. Anna, Etzmannsberg, Klenze/Karoline und Fromm.Während des Altstadtfestes bieten die Briefmarkenfreunde an ihrem Stand neben dem Rathaus auch weitere Ansichtskarten und Umschläge mit Sulzbach-Rosenberger Stempeln an. Selbstverständlich gibt es auch Briefmarken. Für Kinder und Jugendliche liegen Tausch-Alben bereit, damit sie ihre Sammlungen ergänzen können. Broschüren der Tourist-Information gibt es kostenlos.Geöffnet ist der Info-Stand der Briefmarkenfreunde am Altstadtfest-Wochenende zu diesen Zeiten: Freitag 17 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr und Sonntag 10 bis 16 Uhr.