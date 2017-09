Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Auch wenn wegen des unsicheren Wetters der Erntedank-Gottesdienst nicht auf dem Annaberg, sondern in der Kirche St. Marien gefeiert wurde, war es eine richtige Festmesse. Viele Pfarrangehörige kamen mit ihren Kindern, die den geschmückten Altar bewunderten.

Der Kirchenchor und die Bläsergruppe unter Leitung von Steffen Kordmann trugen zur feierlichen Gestaltung bei. Trotz der heuer geringer ausgefallenen Obst- und Gemüseausbeute hatte die KAB einen kleinen Erntealtar rechts neben dem Hauptaltar aufgebaut. Die Texte der Lesungen und des Evangeliums bereiteten auf die Predigt vor. "Wir haben nichts mit auf die Welt gebracht und wir können auch nichts mitnehmen. Und trotzdem trachten wir oft nur danach, immer mehr Reichtümer anzuhäufen und vergessen dabei den Gedanken an Gott, an den, dem wir die Früchte unseres Lebens zu verdanken haben." Dekan Walter Hellauer stellte die Fragen: "Warum fällt uns Teilen so schwer? Warum dulden wir, dass Tausende von Flüchtlingen aus Afrika auf ihrem Weg nach Europa zu Tode kommen? Warum akzeptieren wir, dass wir Lebensmittel exportieren, zu Preisen, die kleine Bauernbetriebe in Afrika brotlos machen?" Mit den Worten Papst Franziskus' beklagte er, dass wir Menschen in Europa verlernt haben, mitzuleiden und bat "Wecke uns aus dem Schlaf der Gleichgültigkeit, öffne unsere Augen für ihre Leiden und befreie uns von der Gefühllosigkeit, die der weltliche Wohlstand und die Selbstbezogenheit in uns erzeugen."Vor der Gabenbereitung wurden Gegenstände zum Altar gebracht, die zum Nachdenken anregten. Ein leerer Ölkanister sollte darauf hinweisen, dass die natürlichen Ressourcen der Erde schon fast aufgebraucht sind. Ein T-Shirt erinnerte an menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und rigorose Ausbeutung von Mensch und Natur in armen Ländern. Ein Thermometer wies hin auf Erderwärmung, Luftverschmutzung, Treibhausgase und deren Folgen wie heftige Unwetter und Überschwemmungen. Ein vertrockneter Blumenstock machte die Notwendigkeit von Wasser deutlich und zeigte das Problem von Dürrezonen durch den Klimawandel.Nach dem Gottesdienst bestand für alle die Möglichkeit zu gemütlichem Beisammensein im und vor dem Pfarrhaus bei Kartoffelsuppe, Wienern sowie Kaffee und Kuchen.