Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.01.2018

2

0 09.01.2018

Unterm Strich dürften wohl die engen Berührungspunkte in der Montangeschichte für eine Städtepartnerschaft entscheidend gewesen sein. Aber auch eine gut gepflegte Freundschaft auf Vereinsebene zur rheinischen Karnevalshochburg ließ den Wunsch nach einer offiziellen Verbindung mit Eschweiler wachsen. Jetzt kamen positive Signale aus dem Dreiländereck.

Drei Fragen Pionier der Verbindungen nach Eschweiler war Franz Kick als Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Maxhütte. Die SRZ befragte ihn zu seinen Kontakten und Erfahrungen mit der Karnevalshochburg.



SRZ: Wie kam es zu dieser Verbindung in die Rheinregion?



Franz Kick: Im Jahr 1984 übertrug der Eschweiler-Bergwerksverein die Hüttenbetriebe an die Maxhütte. Über meine Tätigkeit als Arbeitnehmervertreter kam ich so auch in Kontakt mit dem damaligen Bürgermeister von Eschweiler Günther Wagner, der auch Betriebsratsvorsitzender im EBV-Röhrenwerk war. Und da der Betrieb im Stadtteil Pumpe-Stich beheimatet war, kam durch meine Funktion als FG-Präsident auch 1984 diese Partnerschaft mit der dortigen Narrenzunft zustande, die bis heute hält.



Können Sie den dortigen Menschenschlag beschreiben?



Da es sich bei Eschweiler um eine Karnevalshochburg handelt, trifft man dort natürlich auf viele weltoffene, gesellige und tolerante Menschen. Wir haben in den zurückliegenden Jahren nur positive Erfahrungen gemacht, was sich auch in zahlreichen Gegenbesuchen niedergeschlagen hat.



Wo sehen Sie Kontaktmöglichkeiten für die Städtepartnerschaft?



Neben der offiziellen politischen Ebene wird sicher das ähnlich wie bei uns stark ausgeprägte Vereinsleben in Eschweiler für verschiedene Berührungspunkte sorgen. Die Palette reichte dort von Schützen, Feuerwehren, zahlreichen Musikgruppen Spielmannszügen bis hin zu Geschichtsverein, 24 Karnevals- oder etlichen Sportvereinen. Vorstellbar wäre sicher auch eine Zusammenarbeit mit dortigen Firmen oder Betriebsräten. Da ist sicher für jeden etwas dabei. (oy)

Stadt Eschweiler - Zahlen, Daten & Fakten Eschweiler liegt am Nordhang der Eifel in Nordrhein-Westfalen beidseits des Flusses Inde und ist eingebettet in eine waldreiche Umgebung. Die Kommune gehört zum Regierungsbezirk Köln und zum Kreis Städteregion Aachen.



Die Karnevalshochburg liegt in unmittelbarer Grenznähe zu den Wirtschaftsräumen Niederlande und Belgien sowie in direkter Nachbarschaft zur Technischen Hochschule sowie zur Fachhochschule Aachen und zum Forschungszentrum Jülich. Eschweiler zählt nach Angaben der dortigen Stadtverwaltung knapp 56 000 Einwohner auf einer Fläche von rund 7700 Hektar. Mehrere Großstädte liegen in unmittelbarer Nähe.



Die künftige Patenstadt Sulzbach-Rosenbergs wirbt mit Sehenswürdigkeiten, seiner Geschichte und einer restaurierten Altstadt. Im Norden der Stadt biete das Naherholungsgebiet Blausteinsee im ehemaligen Braunkohleabbaugebiet ein umfangreiches Freizeitangebot. Stolz ist Eschweiler auch auf sein Bildungs- und Kulturangebot. Berührungspunkte könnten sich unter anderem mit der 450 Schüler zählenden Musikschule ergeben. Veranstaltungen in drei Festhallen und das überaus rege Vereinsleben runden den kulturellen Sektor ab.



Die Stadt ist Studienzentrum der Fernuniversität Hagen. Das wirtschaftliche Leben wird nach eigenen Angaben vor allem durch eisen- und metallverarbeitende Betriebe sowie den Braunkohlentagebau geprägt. Das weithin sichtbare RWE-Kraftwerk ist sicherlich der Eschweiler Betrieb mit dem weitaus höchsten Bekanntheitsgrad. Daneben gibt es eine größere Zahl bedeutender Industriebetriebe. (oy)

Für die Herzogstadt bedeutet diese Partnerstadt ein Novum, da es bisher nur engere Beziehungen zu den Heimatvertriebenen aus Rumburg und Dotterwies in Tschechien gegeben hat. Johann Gebhardt, Hauptamtsleiter und Koordinator der Partnerschaft

"Der Wunsch nach einer Städtepartnerschaft stand bei mir schon länger auf der Liste. Dass mein Vorschlag, die Stadt Eschweiler, auch die Zustimmung der Fraktionsvorsitzenden im letzten Jahr fand, freut mich sehr, da es ja schon langjährige Verbindungen in die Gegend bei Aachen gibt", erklärt Bürgermeister Michael Göth, der beim Pressegespräch von den positiven Nachrichten des Eschweiler Stadtoberhaupts Rudi Bertram berichtet, der seine und die Zustimmung der Fraktionsvorsitzenden zu einer Partnerschaft übermittelte.Zusammen mit Hauptamtsleiter Johann Gebhardt wird der Rathauschef in der nächsten Woche nach Nordrhein-Westfalen aufbrechen, um in Eschweiler das weitere Vorgehen zur Besiegelung der Städtepartnerschaft auszuloten. "Für die Herzogstadt bedeutet diese Partnerstadt ein Novum, da es bisher nur engere Beziehungen zu den Heimatvertriebenen aus Rumburg und Dotterwies in Tschechien gegeben hat, für die Sulzbach-Rosenberg eine Patenschaft übernahm", blickt Gebhardt zurück.Ähnliches gelte für die 1964 geschlossene Verbindung zum Patenboot der Deutschen Bundesmarine. Bürgermeister Göth hofft nun, dass die künftige Partnerschaft beiderseits mit viel Leben erfüllt wird. Die Suche nach Parallelen und Gemeinsamkeiten wird deshalb beim Treffen in der nächsten Woche sicher im Vordergrund stehen.Berührungspunkte seien aber vor allem durch die Montangeschichte, die vormalige Verbindung des Eschweiler Röhrenwerks zur Maxhütte und die bereits seit vielen Jahren bestehenden Kontakte mit der FG Knappnesia gegeben, die in der rheinischen Karnevalshochburg eine Partnerschaft mit der Narrenzunft Eschweiler Pumpe-Stich unterhält."Wir sind froh, dass die geschichtsträchtige Stadt Eschweiler mit ihrer berg- und hüttenmännischen Vergangenheit ihr Jawort für eine Partnerschaft zugesichert hat. Wie uns bekannt ist, werden so Menschen mit großer Offenheit aufeinandertreffen, denen ihre Vergangenheit etwas bedeutet, aber auch das gesellige Miteinander schätzen, ist Göth überzeugt.