Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.11.2017

Genau genommen - nimmt man das Gründungsdatum her - hat die Feuerwehr Siebeneichen 116 Jahre auf ihr erstes motorisiertes Gefährt gewartet. Bis dato mussten sich die Aktiven mit einem Spritzenanhänger begnügen, den ein Traktor zog. Am Mittwoch war diese lange Durststrecke zu Ende.

Nähe zur B 85

Einsatzgebiet

Ob es an dem in der Vereinschronik erwähnten "bescheidenen Siebeneichener Stil" liegt, dass man sich so lange ohne eigenes Fahrzeug begnügte, ist nicht zweifelsfrei zu klären. Kommandant Achim Stemp jedenfalls wusste von Anträgen auf ein Auto aus den Jahren 1980 und 1989, für die es letztlich aber dann kein grünes Licht gab. Also der Wunsch schwebte quasi schon länger über dem kleinen Feuerwehrhaus am südlichen Stadtrand.Was der aktiven Truppe seit langer Zeit zur Verfügung steht, war nichts anderes als ein Tragkraftspritzenanhänger, den ein privater Traktor zog, sowie ein Schlauchanhänger und diverse Gerätschaften. Zum Einsatzort fuhren die Aktiven also dem Bulldog hinterher, was mitunter schon etwas am Selbstwertgefühl nagen konnte. Da aber laut Feuerwehrgutachten der Fortbestand der Stadtteilfeuerwehr Siebeneichen als notwendig bestätigt ist, machten sich die rund 50 Mitglieder, darunter 20 Aktive, weiterhin für die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) stark, das eine Löschstaffel aufnehmen kann. Wie Stemp weiter informiert, wurde das Ansinnen ab 2013 sehr intensiv angegangen, Gespräche mit der Kommune folgten, die für das Feuerwehrwesen zuständig ist."Wir sind auch bei Bürgermeister Michael Göth und verschiedenen Stadträten vorstellig geworden, um für unser Anliegen Überzeugungsarbeit zu leisten. Schließlich bestätigte auch Kreisbrandrat Fredi Weiß den Bedarf, was den Sinn der Anschaffung zusätzlich untermauerte", berichtet der Kommandant.Am Ende war es der Herzogstadt knapp 20 000 Euro wert, der FFW Siebeneichen diesen langgehegten Wunsch zu erfüllen. Durch diese Aufwertung werde beispielsweise auch die Einhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfristen gewährleistet, was letztlich immer auch der Bevölkerung zugute komme. Achim Stemp erinnerte an Einsätze auf der nahen Bundesstraße 85 oder die Neubaugebiete in Kropfersricht und Siebeneichen, wo schnelle Hilfe auch einmal gefragt sein könnte. Wie Vereinsvorstand Günther Aures bei der Fahrzeugvorstellung am Mittwoch im Bauhof informierte, habe es auch für die Feuerwehr Siebeneichen wechselvolle Zeiten gegeben, wie etwa Umgliederungen auf Gemeindeebene mit schwankenden Mitgliederzahlen. Aber die Übungs- und Einsatzbereitschaft zeichnete die kleine Wehr, die jetzt noch schlagkräftiger sei, immer aus."Wir stellen wie üblich realistische Forderungen innerhalb unseres Jahresbudgets von 500 Euro und nutzen natürlich auch abgegebenes Material von anderen Wehren, wie beispielsweise Schutzanzüge der Feuerwehr Rosenberg", machte der Kommandant deutlich. Glücklich stimmte die Truppe aber auch die Tatsache, dass ihr TSF, ein gebrauchter Mercedes Sprinter, ins Feuerwehrhaus passt. Da hätte es anderswo auch schon mal Unterbringungsprobleme gegeben. Das lange Warten hat sich also wirklich gelohnt. Zum ThemaDas Einsatzgebiet der Ortsfeuerwehr Siebeneichen: Kropfersricht, Siebeneichen und Wirnsricht, einschließlich der angrenzenden Bereiche der B 85 von Abzweigung Fichtenhof bis Abzweigung Grund und der AS 35 (Europastraße) von Einmündung B 85 bis Abzweigung Rosenberg - sowie als Unterstützungstruppe für die Wehr Rosenberg. (oy)

Bei der Vorstellung dankte Bürgermeister Michael Göth allen, die sich bei der Anschaffung des TSF für die Feuerwehr Siebeneichen einbrachten. Für die Abholung des generalüberholten Gebrauchtwagens, der 19 Einsatzjahre gesehen hat, musste eine kleine Abordnung in die Nähe von Erfurt nach Urbach fahren.

Das knapp 20 000 Euro teuere Auto (Neupreis etwa bei 100 000 Euro) hat alle notwendigen Inspektionen hinter sich, wurde vom Bauhof unter Federführung von Kfz-Meister Werner Gebhardt umgebaut und mit den entsprechenden Gerätschaften der Feuerwehr Siebeneichen ausgerüstet. Der TÜV ist natürlich neu, und ein frischer Satz Winterreifen gehört ebenfalls zur Ausstattung nach Vorschrift. Einer weiteren langen Laufleistung scheint so nichts mehr im Wege zu stehen. Ganz abgeschlossen sind die Umbauarbeiten noch nicht, die Einsatzfähigkeit aber ist natürlich schon gewährleistet.Ganz wunschlos gaben sich Vorsitzender Günther Aures und Kommandant Achim Stemp nach der Fahrzeugübergabe am Mittwoch auf dem Bauhofgelände dann doch nicht ganz, denn für ihr Feuerwehrhaus würden sie noch einen kleinen Sanitärbereich brauchen: "Bis jetzt haben wir nicht einmal ein Waschbecken oder eine Toilette", schilderten die Verantwortlichen die prekäre Situation.