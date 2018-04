Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.04.2018

59

0 29.04.201859

36 Erstkommunionkinder ziehen von der Allee zur Kirche St. Marien. Dort findet der feierliche Gottesdienst statt, auf den sie sich wochenlang vorbereitet haben.

In Religionsunterricht, Tischgruppen und Weggottesdiensten hatten sie sich getroffen, nun begleiteten sie Dekan Walter Hellauer, Gemeindereferentin Maria Witt und die Ministranten.Kinderchor, Sängerinnen aus dem Kirchenchor und ein Bläserensemble unter der Leitung von Steffen Kordmann trugen zur festlichen Gestaltung bei. Beim Lesen der Kyrierufe, der Fürbitten und der Gabenbereitung brachten sich einige der Mädchen und Buben selbst aktiv in den Gottesdienst ein.Im Zentrum der Predigt von Dekan Walter Hellauer stand der Kelch, den er selbst zu seiner Primiz geschenkt bekommen hatte. Darauf ist der Text vom Evangelium der Emmausjünger dargestellt mit dem Auftrag: "Nehmet und esset davon, das ist mein Leib und mein Blut". Pfarrer Hellauer erklärte, dass sich Jesus damit in die Hände der Menschen begibt und sich anbietet, Hilfe und Stütze des Lebens zu werden. An die Eltern richtete Hellauer den Wunsch, ihren Kindern den Weg zu Jesus zu zeigen. Zum Höhepunkt des Gottesdienstes versammelten sich alle Kommunionkinder um den Altar, um zum ersten Mal in ihrem Leben den Leib Christi zu empfangen.Am Nachmittag trafen sich alle Kinder noch einmal mit ihren Eltern zur Dankandacht im Gotteshaus. Dazu brachten sie ihre Spenden mit und ließen ihre erhaltenen Andachtsgegenstände segnen.