Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

26.10.2017

Mit Rezepten für die Seele unterhielt Märchenerzählerin Tanja Weiß Jung und Alt in der Stadtbibliothek. Deren Leiterin Luise Eckert freute sich über das bunt gemischte Publikum mit Senioren der Diakonie-Zentren Kastenbauer-Haus und Bühler Höhe sowie den Kindern des Hortes St. Anna. Auch Bürgermeister Michael Göth hörte den Märchen vom Glück, von der Weisheit und der Steinsuppe zu.

In der Lieblingsgeschichte von Tanja Weiß geht es um die Wahrheit, die nackt durch die Straßen zieht und mit der niemand etwas zu tun haben möchte. Aber mit der Schwester der Wahrheit, dem immer gut gekleideten Märchen, lassen sich alle gern sehen. Und so kommt letztlich die Wahrheit darauf, dass sie sich auch gut anziehen muss, damit die Leute sie mögen.Die nächste Vorlesestunde für Jung und Alt beginnt am Donnerstag, 16. November, um 15 Uhr in der Bibliothek. Der Eintritt ist frei.