Evangelischer Jahrgang 1052/53 erinnert sich an alte Zeiten

Sulzbach-Rosenberg

20.07.2017

20.07.2017

Anlässlich der goldenen Konfirmation traf sich der evangelische Jahrgang 1952/53 in Breitenbrunn und tauschte Erinnerungen an vergangene Zeiten aus. Im September 1959 begann für sie die Schule, damals noch sorgfältig nach Konfessionen getrennt und ebenso strikt nach Jungen und Mädchen. Zwei Klassen mit jeweils mehr als 40 evangelischen Schülern waren es damals. 24 von ihnen feierten jetzt ein Wiedersehen. Im Biergarten des Gasthauses Zu den sieben Quellen saßen sie bis in den späten Abend. Die meisten sind in der Heimat geblieben, andere zog es hinaus in die Welt. Die weiteste Anreise hatte eine Mitschülerin aus München. Anlass des bisher letzten Klassentreffens vor vier Jahren war der 60. Geburtstag. Künftig wollen sich die alten Schulfreunde einmal jährlich sehen. Bild: exb