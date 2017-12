Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.12.2017

20.12.2017

Nach dem Lutherjahr und der Landessynode geht es bei den evangelischen Christen wieder etwas ruhiger zu. Der Sulzbacher Männerbund nutzt die Zeit, um Jubilare zu ehren und freut sich über Grüße eines früheren Dekans.

Ehrungen 25 Jahre Mitgliedschaft: Eleonore Falk, Gertraud Flechsig-Lorenz, Rainer Gerhardt, Johann Hiltel, Jakob Kopp, Karl-Heinz Kreiner, Josef Lorenz, Hans Werner Pilhofer



40 Jahre Mitgliedschaft: Friedrich Ambos, Erika Aumer, Erich Kraus, Walter Schlenk



50 Jahre Mitgliedschaft: Georg Ertel, Walter Grünthaler, Konrad "Kurt" Kohl, Richard Leitgeb, Herbert Porst, Adolf Stubenvoll, Andreas Weber. (gac)

Die Veeh-Harfen-Gruppe aus Illschwang, geleitet von Helmut Kellner, verschönerte die Feier mit den zarten Klängen ihrer Instrumente. "Viele Adventslieder sprechen von der Erwartung", sagte der Vorsitzende, Dekan Karlhermann Schötz. "Sie begleiten uns von der Jugend bis ins Alter und verleihen dem Advent einen ganz eigenen Zauber."2. Vorsitzender Andreas Weber nahm die Ehrungen für 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft vor. Dekan im Ruhestand Rainer Gerhardt, der seit 25 Jahren Mitglied ist, konnte nicht da sein, hatte aber ein sehr persönliches und zu Herzen gehendes Grußwort geschrieben. "Es ist heute keinesfalls selbstverständlich, einem zwar großen und christlichen, aber in der Öffentlichkeit eher unscheinbaren Verein über Jahrzehnte anzugehören", sagte Weber zu den Jubilaren. Alle bekamen eine Flasche Rotwein, eine Packung Lutherplätzchen, eine Ehrennadel und eine Urkunde.Bürgermeister Michael Göth bedankte sich für die angenehme Zusammenarbeit und erinnerte an den festlichen Empfang zur Eröffnung der Landessynode im Rathaus. "Eine Säule der Christuskirche" nannte Landrat Richard Reisinger den Männerbund. Er freute sich auf eine Weiterentwicklung der ökumenischen Zusammenarbeit mit der katholischen Gemeinde, wenn es nach Lutherjahr und Landessynode wieder etwas ruhiger werde.In seiner Ansprache erinnerte Dekan Schötz an Hanna und Simeon; zwei unscheinbare alte Leute, die in einem Augenblick der Heilsgeschichte eine wichtige Rolle spielen und deshalb vom Evangelisten Lukas namentlich erwähnt werden. Es zeichne sie aus, dass sie warten können, dass Gott sein Heilsversprechen wahr macht. Diese Geduld werde am Ende ihres Lebens belohnt und mache sie zum Vorbild für alle Christen.